Dominic Fritz, contre cu Voiculescu și Cîțu pe tema vaccinării! Timișoara a ajuns cel mai mare focar de COVID-19 din țară

Județul Timiș a ajuns zona României cu cea mai mare rată de infectare din România, 5,37 la mia de locuitori, însă guvernanții susțin că lucrurile se află sub control. Nu de aceeași părere este și Dominic Fritz, primarul orașului Timișoara, care spune că s-a ajuns în situația aceasta din cauza unei strategii de vaccinare gândită prost.

Fritz spune că are 20.000 de doze dar nu le poate folosi

Mai exact, edilul spune că Timișoara dispune de 20.000 de doze de vaccin produse de compania AstraZeneca, însă acestea nu sunt recomandate persoanelor care depășesc 55 de ani.

Iar majoritatea celor aflați la ATI depășesc această vârstă. Din persoanele sub 55 de ani, nu se pot vaccina decât cei care suferă de boli cronice și intră în categoria a doua de populație, conform strategiei naționale. Pentru a treia categorie de populație, vaccinarea va începe abia pe 15 martie.

Recent, Florin Cîțu, premierul României și Vlad Voiculescu Ministrul Sănătății, au declarat că în Timiș sunt suficiente doze de vaccin și că ar trebui să ne așteptăm la o scădere a ratei de infectre în perioada următoare. Conform lui Fritz, lucrurile stau exact invers.

”Domnul primar Dominic Fritz a solicitat oficial în repetate rânduri, încă din februarie, suplimentarea dozelor de vaccin pentru Timișoara. În ceea ce privește numărul, de locuri libere, din informațiile pe care domnul primar le are, acestea sunt pentru vaccinurile AstraZeneca. Aceste vaccinuri sunt destinate inoculării celor sub 55 de ani cu vaccinul AstraZeneca, iar în acest moment, persoanele sub această vârstă au voie să se programeze doar dacă suferă de boli cronice”, a explicat Bogdan Marta, consilier al primarului Dominic Fritz.

Rată de infectare de peste 10 la mie în localități din Timiș

În Timiș, rata de infectare este într-o ușoară scădere față de zilele trecute, însă în județ există localități care bat record după record în această privință. De exemplu, în localitatea Moșnița Nouă, rata de infectare a ajuns la 12,39 la mia de locuitori, la Valcani este de 11,40 la mia de locuitori, iar Manastiur, Giroc și Otelec are peste 10 cazuri la mia de locuitori. Orașul Timișoara are 7,30 de cazuri confirmate raportate la mia de locuitori.