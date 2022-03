Dorian Popa a rămas fără permisul de conducere: „Prostia te costă”. Cum a ajuns artistul pieton

In articol:

Dorian Popa este foarte activ pe rețelele de socializare, acolo unde ține mereu legătura cu fanii săi din mediul online, povestindu-le frecvent tot ceea ce se întâmplă în viața sa.

Dorian Popa: „Mă urc în dreapta lângă Chelutzu”

Așadar, artistul nu ratează nicio ocazie să le arate fanilor locurile prin care merge, așa că recent, acesta s-a filmat într-o locație care i-a cam pus pe gânduri pe urmăritorii de pe Instagram, respectiv la Brigada Rutieră, așa că Dorian Popa le-a explicat imediat acestora despre ce este vorba, declarându-le că pentru o perioadă a rămas... pieton.

În urmă cu puțin timp, Dorian Popa le povestea fanilor săi din mediul online că a rămas fără talon, după ce oamenii legii de la Poliția Rutieră l-au prins pe artist, în trafic, fără numere de înmatriculare în față, deoarece acesta și-a personalizat bolidul de lux după bunul său plac.

Așadar, în primă fază, vloggerul a fost extrem de încântat că s-a dispus doar această măsură, spunându-le fanilor de pe Instagram: „

Cu toate acestea, ulterior, Dorian Popa a declarat în mediul online că s-a prezentat la Brigada Rutieră pentru a preda și permisul de conducere, astfel că o perioada va fi pieton.

„Să vă explic. Așa cum a zis și mama, prostia te costă. Am venit aici astăzi și am lăsat și dovada. Mi se părea normal să poți renunța la dovadă și să lași permisul încă de atunci. Acum, am lăsat și dovada și permisul de conducere și mă urc în dreapta lângă Chelutzu (câinele lui n.r). Pieton!", a transmis Dorian Popa pe Instagram.

Vloggerul a fost dat afară cu poliția dintr-un hotel din Frankfurt

În urmă cu ceva timp, la cererea fanilor săi, Dorian Popa a mers până în Germania pentru se întâlni cu oamenii care îl iubesc. Astfel, artistul s-a cazat la un hotel și i-a invitat pe fani chiar la recepția unității de cazare pentru a se întâlni și pentru a face câteva poze, gândindu-se că numărul persoanelor care vor veni nu va depăși 15-20, însă ulterior s-au adunat mai mulți fani.

Așadar, deranjați de întâlnirea cu fanii și de ședința foto cu aceștia, angajații hotelului au chemat poliția, fără a-l anunța însă pe Dorian Popa că ei au în plan să facă acest lucru. Astfel, oamenii legii au ajuns la locație și l-au rugat pe vlogger să-și desfășoare activitatea afară, la 100 de metri de hotel, asta pentru că nu are voie în interiorul locației.

”Tot făcând poze au tot venit oamenii de la recepție și se uitau și am zis că o să ne-o facă friptă. N-am stat cu mai mult de 20 de persoane și mai mult de 15-20 de minute la poze în hol, m-am bucurat că au putut face cei mititei poze. Facem poze, facem poze, până când, la un moment dat, ce crezi? Apare poliția! A venit poliția la mine, foarte drăguț un domn polițist însoțit de o doamnă polițist, dacă îmi amintesc bine. Vine domnul polițist și spune: Știți, nu are nicio legătură cu restricțiile, dar cei de la hotel spun că le blocați intrarea și că și-ar dori să ieșiți afară din hol. Eu voiam să ieșim în fața hotelului, la care domnul polițist spune că nu în fața hotelului, ci la 100 de metri distanță. Eu râdeam atunci, efectiv, erau părinți cu copii în brațe. Așa am mers cu polițistul la 100 de metri distanță de hotel”, a declarat artistul pe YouTube.