Dorian Popa nu trece peste principii. Artistul a refuzat fără să stea pe gânduri un contract de peste 100.000 de euro.

Dorian Popa este unul dintre cei mai urmăriți artiști în social media. Plin de spontaneitate și mereu cu zâmbetul pe buze, Dorian Popa și-a atras mulți fani de partea lui. Fiind extrem de urmărit pe toate rețelele de socializare, lui Dorian Popa nu i-a fost greu să atragă campanii pentru a le face publicitate, contracost, bineînțeles.

Iar sumele pe care artistul le primește pentru aceste colaborări nu sunt deloc de neglijat.

Deși multă lume ar crede că nu există nicio colaborare căreia Dorian Popa să îi spună „pas”, lucrurile stau cu totul diferit. Există anumite situații pe care artistul le-ar refuza fără să clipească, indiferent de suma primită. Dorian Popa nu face rabat de la principiile sale.

Astfel, prin mâinile cântărețului a trecut un contract a cărei sumă era de 100.000 de euro. Însă, pentru Dorian Popa nu acesta este criteriul după care își alege colaborările. Important este ca produsul pe care îl recomandă fanilor lui să fie de calitate și să creadă cu adevărat în el.

Colaborarea de 100.000 de euro nu a fost pe placul artistului, neîndeplinind cerințele pe care Dorian Popa le are în legătură cu un produs. Chiar dacă suma oferită este una considerabilă, nimic nu l-a făcut pe cântăreț să își schimbe părerea.

Ce colaborare a refuzat Dorian Popa?

Invitat într-un podcast, Dorian Popa a stat la povești despre viața de artist din mediul online. Cântărețul a mărturisit că primește multe propuneri pentru colabărări, care îi aduc un profit frumușel. Totuși, au fost si oferte pe care a fost nevoit să le refuze. Un astfel de caz a fost atunci când un studio de videochat l-a contactat cu o oferă greu de refuzat din punct de vedere financiar.

“ A fost un contract de peste 100.000 de euro să promovez un studio de videochat. Și am zis că n-am cum. În primul rând, e o chestie în care eu nu cred, este o chestie care nu consider că duce la upgrade-ul societății și la a fi mai bun. Dacă există și este legală, ok. Statul decide ce se întâmplă, nu eu. Dar eu nu am cum să promovez asta. Pentru că eu vreau ca tineretul să creadă în altceva. Să creadă în alte lucruri, în alte valori. Eu nu pot să aduc asta în fața omului .” a declarat Dorian Popa în legătură cu acest subiect.