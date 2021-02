Dorian Popa nu a respectat toate regulile rutiere, iar acum suportă consecințele: „Hai să vedem ce felicitare am primit de la Poliția Rutieră”

In articol:

Dorian Popa este unul dintre cei mai cunoscuți și urmăriți artiști de la noi. Se pare, însă, că nu doar fanii îl urmăresc pe cântăreț, ci și organele de poliție. Cum a reușit Dorian Popa performanța de a fi amendat de oamenii legii!

Dorian Popa a fost amendat de polițiști

Artistul este mereu pe drumuri grație

proiectelor în care este mai tot timpul implicat. Iar pentru că nu-și mai vede capul de treabă, uneori acesta omite lucruri esențiale pe care ar fi trebuit să le facă. De această dată, Dorian Popa a comis o eroare care l-a adus în atenția polițiștilor.

Dorian Popa

Dorian Popa obișnuiește să-și țină la curent fanii prin intermediul vlog-urilor pe care le postează pe platforma Youtube, unde artistul are deja aproximativ două milioane de urmăritori. De această dată, când artistul le-a povestit internauților că a primit un plic de la Poliția Rutiră.

„Nici nu m-am trezit bine căci am aflat că la poștă am o amendă de la rutieră! A trebuit să mă duc să o ridic personal, pentru că doamna de la poștă nu a putut să o lase acasă și acum că am luat-o. Hai să vedem ce felicitare am primit de la Poliția Rutieră, deși nu înțeleg ce ar putea să fie. Înainte să o citesc, trebuie să va spun că dacă are legătură cu rovinieta sunt cel mai mare dobitoc, pentru că am spus că fac rovinieta la această mașină de luni de zile. Pe de altă parte, motivul pentru care n-am apucat încă să o fac este pentru că am aflat că pentru Domnești nu ai nevoie de rovinietă”, a spus Dorian înainte să deschidă plicul.

Ei bine, Iată că Dorian a intuit bine, căci acum are de plată o amendă, însă se pare că s-a învățat minte! Artistul a dat fuga la cea mai apropiată benzinărie și și-a cumpărat o rovinietă.

Dorian Popa

Dorian Popa are planuri mari de viitor

Cântărețul vrea să-și construiască un cartier rezidențial, iar asta îi ocupă tot timpul. Numele complexului va fi, bineînțeles, inspirat după expresia care deja l-a consacrat pe Dorian Popa: „Hâtz”.

„De săptămâna trecută și până astăzi acest dosărel a ajuns la valoarea de 70.000 de euro. L-am luat direct de la vânzătorul celui de-al doilea teren, astăzi, miercuri, 27.01.2021, în Domnești, lângă casa mea, în vederea începerii construirii cartierului Hâtz Residence”, a mai spus Dorian Popa.