După emoțiile prin care Dorian Popa ne-a trecut în legătură cu... o fostă... acum aflăm ce se întâmplă cu actuala lui iubită, Babs!

Claudia Iosif, frumoasa cu care Dorian Popa se află într-o relație de 6 ani a dezvăluit pe o pagină de socializare, atunci când a fost întrebată de un fan despre o posibilă logodnă: ”Da (am fost cerută), dar am pierdut inelul”. Vestea a venit ca o mare surpriză pentru fanii celor doi, care le urmăresc evoluția relației încă de la început.

Creatoarea de modă recent logodită nu a dezvăluit însă și când va avea loc nunta, sau alte detalii de acest gen.

Tânăra creatoare de modă Babs a răspuns întrăbărilor fanilor, dezvăluind că cei doi îndrăgostiți nu au stabilit viitoarele detaliilegate de nuntă.

Dorian Popa discută deja despre copii

Despre căsători și despre copii, Dorian Popa declară pentru Click.ro: „Am tot spus amândoi că nu ne-ar schimba cu nimic un act. Poate, ferească Dumnezeu, ne-ar face să ne simțim mai constrânși, mai lipsiți de libertate. Și ferească Dumnezeu să ne facă să introducă râca între noi. Suntem bine, foarte bine așa cum suntem. Ne dorim și copii, ne dorim, și avem o grămadă de planuri în cap. Ba la asta mă gândeam când am zis că avem mai multe planuri în cap (nr.adopție)”.