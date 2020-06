Emy Alupei, apariție incendiară într-o ținută transparentă

In articol:

Emy Alupei, fosta faimoasă din competiția Suvivor România, este cunoscută pentru stilul ei excentric și neînfricat. Faimoasa își uimește fanii cu fiecare apariție. Dacă în urmă cu două zile a postat o fotografie cu noul ei look și o culoare vibrantă în păr, cântăreața a revenit cu o postare incendiară!

Fosta concurentă de la Survivor România s-a filmat în timp ce făcea twerk pe o piesă ritmată, iar outfit-ul cântăreței nu are cum să treacă neobservat. Emy Alupey purta doar o rochiță transparentă, peste lenjerie. Mai mult decât mișcările incediare ale faimoasei, se poate observa starea de bine pe care o avea.

ȘOC TOTAL! Emy Alupei, la Puterea dragostei?! ”Ar fi o a doua Roxana!”! Războinicul Iancu de la Survivor România spune totul despre faimoasă

În ultima vreme, Emy Alupei și Iancu Sterp par a fi de nedespărțit! Cei doi au devenit extrem de apropiați la Survivor România, în ciuda faptului că făceau parte din echipe diferite, iar, acum, după competiția din Republica Dominicană au planuri mari împreună...în zoma profesională.

Emy Alupei a scos deja, săptămâna trecută, piesa ”Karma”, în care...surpriză, protagonist este nimeni altul decât războinicul Iancu, cel care nu i-a fost deloc indiferent în show-ul de supraviețuire. Mai mult, apropierile din clip, dar și faptul că mașina bărbatului a fost zărită în fața casei cântăreței de trap, chiar și pe timpul nopții au dus la discuții și de alt gen, în plan amoros.

Citeste si: Iancu Sterp, adevărul despre despărțirea de Denisa. A avut mama sa vreo legătură?„Mama vrea o fată să se însoare ea cu ea”

Citeste si: Iancu Sterp îi dă lovitura decisivă Denisei! Ce a zis de Emy Alupei! DECLARAȚII EXCLUSIVE | VIDEO

Citeste si: Iancu Sterp Survivor, din nou acasă la Emy Alupei! Au petrecut noaptea împreună după ce au mers ca doi îndrăgostiți la restaurant

Emy Alupei l-a despărțit pe Iancu Sterp de iubita lui, Denisa?

Dacă mai punem la socoteală și bârfele, conform cărora Emy l-ar fi despărțit pe Iancu Sterp de iubita lui Denisa, avem deja zugrăvit un tablou în ceea ce îi privește pe cei doi. Ei însă sunt sinceri și vorbest doar despre o relație de prietenie și atât. ”Eu dacă știu că sunt corect și sincer, poate lumea să mă înjure, să mă facă așa cu ou și cu oțet, că nu mă afectează. Oricum, Emy nu are nici măcar zero la sută vină în despărțirea mea de Denisa. Au fost discuții despre cu totul și cu totul altceva. dacă aș descrie într-un cuvânt ce este între mine și Emy acum, pentru a lămuri publicul, aș spune...bombă. Am scos o melodie împreună, un clip nou”, a spus Iancu pentru WOWbiz.ro, completat de Emy. ”Pe mine, mă ia capul! Cum să despart eu pe cineva?! Eu care nu am avut niciun iubit până acum...” Citește continuarea știrii AICI.

”Citeste si: Emy Alupei, fosta concurenta de la "Survivor Romania", in ipostaze incredibil de sexy! Iata cum a fost surprinsa tanara intr-un costum de baie extrem de provocator!)