Dr. Adina Alberts a publicat pe pagina ei de Facebook un mesaj prin care și-a informat prietenii virtuali că a decis să facă ceva în privința epidemiei de viroze care afectează din ce în ce mai mulți copii. După ce fiica ei a suferit mai multe recăderi pentru că, la grădiniță, intra în contact cu alți copii bolnavi, celebrul medic a hotărât să vină îna jutorul micuților și al părinților și să-i ajute voluntar, fără a aștepta nimic în schimb.

„Dupa cum v-am informat anterior, am pus la punct un protocol menit sa stopeze epidemia de viroze care ne afecteaza copiii. Va povesteam ca fetita mea, din septembrie si pana in prezent, a avut cel putin 8 recaderi virale, a luat litri de medicamente antiinflamatoare si antitusive pentru ca nu imi permit sa imi las copilul netratat, si din cele 5 zile lucratoare ale saptamanii, ea a frecventat in medie 2.

a scris Adina Alberts pe pagina ei de Facebook.

Dr. Adina Alberts face voluntariat la grădiniță

„Asa ca am decis sa incerc sa fac ceva pentru toti micutii acestia, „condamnati“ la a fi gripati permanent. Si cum medic sau asistenta care sa colaboreze in vreun fel cu aceasta institutie nu exista, m-am oferit eu sa fac voluntariat! Am discutat cu dna directoare de la gradinita, am primit toata deschiderea si suportul dumneaei. Mi-am gasit ajutoare, doua asistente medicale inimoase si dedicate, m-am aprovizionat cu consumabile, am achizitionat lampi cu UV-C pentru sterilizarea incaperilor, am primit un spatiu in gradinita, in care sa desfasuram activitatea zilnica de triere a copilasilor, parintii au fost informati despre aceasta campanie demarata si sustinuta de mine, mare parte dintre ei au fost foarte incantati de initiativa si m-au felicitat, iar colectivul didactic al gradinitei mi-a multumit foarte mult, spunandu-mi ca „de mult“ asteptau un astfel ajutor! I-am anuntat totodata ca totul va dura 1 luna!

Asa ca, ieri dimineata la ora 7:30, eram in gradinita si incepeam actiunea!

Ce a urmat a fost incredibil! (va urma)”, a scris Adina Alberts pe pagina ei.

Inițiativa celebrului medic a fost lăudată de toți cei care i-au citit mesajul. „Felicitări pentru inițiativă! Cred ca ar trebui ca fiecare grădiniță sa procedeze asa!”, „Felicitări, asa ar trebui făcut în toate creșele, grădinițele. Nepoțelul meu din luna noiembrie și până acum numai bolnăvior este”, „Felicitări pentru articol este o gură de oxigen pentru că descrie cu exactitate realitatea cu care ne confruntăm noi ca părinți și copii noștri. De asemenea vă felicit și pentru atitudinea d-voastră ❤”, sunt câteva dintre mesajele pe care Adina Alberts le-a primit pe pagina ei.