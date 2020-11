Dragoș Dolănescu, mesaj pentru fratele lui infectat cu noul coronavirus! Cei doi au lăsat disputele deoparte: „Să aibă multă grijă de el, nu este de joacă”

Ionuț Dolănescu, mesaj pentru Dragoș Dolănescu, infectat cu noul coronavirus

In articol:

Ionuș și Dragos Dolănescu nu au cea mai apropiată relație între frați. Cei doi au făcut parte din foarte multe scandaluri după moartea tatălui lor, Ion Dolănescu. Însă, în momentele grele, ei pot lăsa la o parte răutățile și să își ureze toate cele bune. Aflat în Costa Rica, Dragoș Dolănescu a auzit de infectarea fratelui său și i-a transmis să aibă grijă de el.

„Îi doresc lui Ionuț multă sănătate, să aibă multă grijă de el, nu este de joacă, acest virus este foarte periculos. Bine că are o formă ușoară, fără complicații”, a transmis Dragos Dolănescu.

Deputatul a mai transmis că virusul a făcut ravagii în Costa Rica, iar pericolul de infectarea este foarte mare. „În Costa Rica, acest virus a lăsat un milion de oameni fără locuri de muncă, nu mai există turism, este foarte greu. S-au înregistrat 80.000 de bolnavi și 1.000 de decese. Noi, oamenii politici, ne chinuim să-i ajutăm pe toți, să le găsim alte locuri de muncă, am cărat chiar și eu saci cu mâncare, pentru cei cu mari probleme financiare”, a mai spus Dragoș Dolănescu.

Ionuț Dolănescu, depistat pozitiv cu Covid-19! În ce stare se află

Cântărețul de muzică populară a mărturisit că a fost infectat cu noul coronavirus. Din fericire pentru el și familia sa, a contactat o formă mai ușoară a virusului. Din cauza infectării, lansarea noului său album a fost anulată.

„Din fericire, cred că este o formă uşoară. Nu am simptome, nu am febră. Suntem bine şi eu şi soţia mea. Din păcate, ni s-au zădărnicit planurile pentru că noi, astăzi, ar fi trebuit să fim în SUA, să luăm urnele cu asalt şi să votăm în calitate de cetăţeni americani. Trebuia să şi lansez, zilele următoare, un nou album, dar nu se mai poate întâmpla. Stăm în carantină 14 zile pentru că vineri am fost testați pozitiv. Nu aveam simptome, doar că am simţit nevoia să fac acest gest, ştiind că plec peste hotare”, a mărturisit Ionuț Dolănescu, la un post de televiziune.

Sursă: Impact