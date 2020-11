Ionuț Dolănescu, depistat pozitiv cu coronavirus. Care este starea de sănătate a artistului

Ionuț Dolănescu si soția lui [Sursa foto: Facebook]

Ionuț Dolănescu trece prin clipe grele, după ce a fost depistat pozitiv cu coronavirus. Artistul se află în izolare pentru o perioadă de 14 zile. Cântărețul a vorbit la Antena 3 despre starea lui de sănătate, spunând că se simte bine și că nu are simptome. Acesta crede că are o formă ușoară de coronavirus.

"Din fericire, cred că este o formă uşoară. Nu am simptome, nu am febră. Suntem bine şi eu şi soţia mea. Din păcate, ni s-au zădărnicit planurile pentru că noi, astăzi, ar fi trebuit să fim în SUA, să luăm urnele cu asalt şi să votăm în calitate de cetăţeni americani. Trebuia să şi lansez, zilele următoare, un nou album, dar nu se mai poate întâmpla. Stăm în carantină 14 zile pentru că vineri am fost testați pozitiv. Nu aveam simptome, doar că am simţit nevoia să fac acest gest, ştiind că plec peste hotare”, a mărturisit Ionuț Dolănescu, la Antena 3.

Ionuț Dolănescu n-a crezut în coronavirus

Ionuț Dolănescu și soția lui se află în izolare pentru 14 zile. Aveau foarte multe planuri, care au fost distruse, însă cei doi speră că se vor vindeca curând. Pe de altă parte, artistul a mai explicat faptul că până acum era sceptic în ceea ce privește existența virusului.

”În seara zilei de vineri am fost sunat de la spital, mi s-a spus că suntem pozitivi şi atunci am anulat zborurile şi stăm cuminți în casă. Din păcate, şi eu am făcut parte dintre sceptici. Dar iată că acest virus există, trebuie tratat cu seriozitate, trebuie să ne protejăm ", a mai explicat Ionuț Dolănescu, la Antena 3.