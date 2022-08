„Dragoste la prima vedere” Ce a simțit Bogdan de la Ploiești când a văzut-o pe Theo Rose pentru prima dată. Manelistul a dezvăluit abia acum, după ce artista s-a cuplat cu Anghel Damian

In articol:

În urmă cu scurt timp, a ieșit la iveală faptul că Theo Rose și Alex Leonte nu mai formează un cuplu. Această informație i-a luat pe toți prin surprindere, pentru că nici artista, și nici fostul ei iubit nu au dat de înțeles vreo clip că între ei lucrurile nu mai merg.

Acum, artista trăiește o poveste de dragoste alături de actorul Anghel Damian. Au început relația în mare secret, însă, până la urmă, adevărul a ieșit la iveală.

De-a lungul timpului, s-a speculat că Theo Rose ar avea o relație cu Bogdan de la Ploiești, cel alături de care a avut un mare succes în plan profesional. După ce în presă au apărut imagini cu Theo Rose și noul ei iubit în ipostaze tandre, manelistul reacționează și lămurește, încă o dată, în ce relații a fost și este cu artista.

Bogdan de la Ploiești, prima reacție după ce s-a aflat de noua relație a lui Theo Rose

Bogdan de la Ploiești a declarat că are o relație apropiată cu Alex Leonte. A explicat de unde au pornit zvonurile cum că el și Theo ar forma un cuplu, dar și în ce relație se află în acest moment cu partenera sa de muzică.

„Povestea mea cu Theo Rose, varianta reală, sună în felul următor: ea a cântat un refren dintr-o piesă de-ale ei pe TikTok, iar eu i-am lăsat un comentariu. Cred că acolo le-am atras atenția, și spun «le-am» pentru că nu mă refer numai la ea, ci și la producătorul și managerul ei și am fost contactat pentru o piesă. Evident, am cerut piesa, am ascultat-o și mi s-a părut foarte tare, era trasă de Alex Velea la momentul respectiv. Am acceptat colaborarea fără să stau pe gânduri.

Am fost la studio, atunci ne-am cunoscut pentru prima oară. A fost «dragoste la prima vedere» față de toată familia, la modul că toți am simțit că locul meu e acolo. Drept urmare, am continuat și colaborarea cu Boier Bibescu, avem și același manager. Suntem ca o familie”, ne-a spus Bogdan de la Ploiești, conform Cancan.

„După ce am tras piesa «Nu pot fără tine», care a avut un succes incredibil de mare, amândoi am avut parte de multă atenție, și eu și Theo. La momentul acela am fost locul I în trending minimum trei săptămâni, așa că eram vizibili și era normal să apară și asocieri de genul între mine și ea. Ideea e că noi doi ne comportăm ca într-o familie, avem același manager și producător, compunem împreună, ne ajutăm reciproc la piese.

Alex (n.r. – Leonte, fostul iubit al lui Theo Rose) e prietenul meu! Chiar eu am propus să facem acel răspuns, pe TikTok, care a «bubuit», în care eu mă prefăceam că o iau în brațe pe Theo și apărea el. Era răspunsul pe care îl așteptau toți oamenii, nu se mai putea… Ei ajunseseră într-un moment dificil și nu ne doream să ajungem la ceva serios dintr-o glumă. El e prietenul meu, ne vedem destul de des”, a continuat artistul.