Dragostea nu ține cont de vârstă! Diferența dintre ei este de 51 de ani, dar au parte de o poveste de iubire ca în filme

Dragostea nu ține cont de vârstă! O tânără de 28 de ani s-a îndrăgostit de un bărbat cu 51 de ani mai mare ca ea. Ba chiar mai mult, Terzel Rasmus și Wilson trăiesc o frumoasă poveste de dragoste.

Poveste de dragoste ca-n filme

Terzel Rasmus l-a întâlnit pe alesul ei în anul 2016.

Între cei doi îndrăgostiți a fost dragoste la prima vedere, iar diferența de vârstă nu a reprezentat o problemă. Chiar dacă bărbatul are 80 de ani, iar femeia 28, aceștia au parte de o poveste de dragoste incredibilă.

„Adevărul e că el m-a remarcat încă de la începutul evenimentului și și-a dorit să mă cunoască. Când a înțeles că sunt singură și-a făcut curaj să intre în vorbă cu mine. A doua zi l-am chemat la un eveniment și după am ieșit la o cafea. Am început să formăm un cuplu, fără să ne dăm seama. Aceasta este prima mea relație pe termen lung și nu mi-am dorit niciodată acest lucru, până să îl întâlnesc pe Wilson. Peste trei luni am realizat că vreau să mă mărit cu el. El mai fusese căsătorit, dar era văduv și, din 2002, nu a mai ieșit cu altcineva”, a dezvăluit femeia, spre marea surprindere a tuturor.

Ba chiar mai mult, Terzel susține că a fost susținută de părinții ei. În ciuda gurilor rele, Wilson și iubita sa au parte de o relație extrem de frumoasă.

Mai mult de atât, tânara de la Drept susține că partenerul ei o învață multe lucruri și o ajută să treacă peste anumite perioade.

„Mă ajută să iau cele mai bune decizii pentru viitorul meu și îmi spune cum e bine să procedez în orice situație”, a mai explicat Terzel Wilson, potrivit celor de la dailymail.co.uk.