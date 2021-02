Raluca Pastramă, mesaj cu subînțeles la adresa lui Pepe! Bruneta și-ar fi găsit un nou iubit: „Lângă ea nu au loc loserii”

In articol:

Pepe și Raluca Pastramă au divorțat după mai bine de opt ani de căsnicie. Cei doi formau unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc, iar nimic nu părea să intervină în relația lor. Vestea că urmează să divorțeze i-a luat prin surprindere pe fanii cuplului, cât și pe apropiați.

Pepe și Raluca Pastramă au luat-o oficial pe drumuri diferite, ceea ce înseamnă că nu ar trebui să șocheze dacă cei doi și-au început deja viața alături de altcineva.

Apropiații fostei soții a lui Pepe susțin că și-ar fi găsit deja un alt partener. Pe pagina sa de Instagram, Raluca Pastramă a postat un mesaj în care susține că s-a regăsit, care face referie la zodia ei, adică Berbec.

„De ce o iubești doar pe ea, în funcție de zodie

BERBEC: Pentru că nu ai cunoscut niciodată pasiunea, adrenalina și viața ca în filme. Lângă ea nu ai cum să te plictisești (nu a zis nimeni că e ușor).

Salutăți stările de lene, de azi înainte nu mai ai voie să rezonezi cu legumele, ai treabă și trebuie să demonstrezi. Ești într-o competiție cu tine, apoi cu toată lumea. Lângă ea nu au loc loserii. Și o să înveți răbdarea. Chit că ți-ai propus sau nu. Dar o să râzi mult și când e nevoie, va fi omul tău de încredere pentru orice”, se arată în mesjaul postat de Raluca Pastramă la InstaStory.

Pepe și Raluca Pastramă au avut o relație de nouă ani de zile[Sursa foto: Instagram]

Adevărul despre divorțul dintre Pepe și Raluca Pastramă! Bruneta a fost agresată?

Despărțirea dintre Pepe și Raluca Pastramă a fost una din care nu au lipsit și scandalurile. Bruneta și-a acuzat fostul soț că a agresat-o, motiv pentru care a depus o plângere pe numele artistului pentru violență, pe care ulterior a retras-o. Într-un videoclip postat pe contul său de Youtube, Pepe a demontat faptul că și-ar fi lovit vreodată soția.

„Nu am lovit niciodată o femeie, am lovit bărbaţi şi i-am băgat în spital. Au existat certuri, îmbrânceli, chestii din astea, dar niciodată altceva. Am lovit în timp ce făceam dragoste, dar pentru că s-a vrut, mi s-a cerut să fac asta”, a povestit Pepe.

