Drama din viața actriței Rodica Popescu-Bitănescu. Celebra interpretă și-a dorit un copil: „Nu am să dezvălui de ce nu am copii, acesta este secretul meu”

Rodica Popescu-Bitănescu [Sursa foto: MediaFax Foto] 11:13, iul 6, 2021 Autor: Anastasia Rebeca

In articol:

Rodica Popescu-Bitănescu are o căsnicie fericită de mai bine de 45 de ani cu Mircea Bitănescu. Deși aceștia sunt de o viață împreună, iar dragostea lor este la fel de puternică ca în prima zi, cei doi nu au copii.

Copii, un subiect sensibil pentru actrița Rodica Popescu-Bitănescu

Rodica Popescu-Bitănescu și soțul său, Mircea Bitănescu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de 46 de ani. Cei doi s-au cunoscut în momentul în care îndrăgita actriță a susținut examenul pentru permisul de conducere, soțul acesteia aflându-se în comisia de examinare. Momentul în care s-au cunoscut a fost unul unic pentru celebra actriță, iar cei doi s-au îndrăgostit pe loc unu de celălalt.

Citeste si: Doamna teatrului românesc, Rodica Popescu Bitănescu, vine marți la “40 de întrebări cu Denise Rifai”

“Eu am dat examen de conducere cu el. Nu ştiu cum de am picat la comisia lui, la Bitănescu Mircea, dacă nu cumva m-a ales el pe mine. I-a plăcut o fotografie, deşi eu nu sunt deloc fotogenică, Când am văzut că apare un bărbat blond, cu ochii albaştri, îmbrăcat ofiţer, cu un mers aşa, americanesc, un tip calm, am căzut în cap imediat. A fost pentru mine o lovitură de trăznet, adică m-am îndragostit de el când l-am văzut, o frumuseţe de om. După aceea am descoperit cât de deştept este acest tip şi cât de citit este. Datorită lui am început eu să citesc, că nu citeam aşa mult înainte”, a declarat celebra actriță.

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Cei doi au făcut cununia civilă după doi ani, iar în scurt timp au făcut-o și pe cea religioasă.

După mai bine de patru deceni, celebra actriță a recunoscut că primul lucru pe care l-a remarcat la soțul său a fost mersul.

„I s-a spus şi lui să nu mă ia de nevastă. Nu, nu a ţinut cont de asta. El m-a luat de nevastă… Trecutul i l-am spus eu… Nu am făcut nunta, o să îmbrac rochia de mireasă când voi face nu ştiu câţi ani de căsătorie cu Mircea… Mircea e un tip care îmi place, are ochii albaştri – şi ce m-a impresionat la el e mersul“, a declarat actrița.

Deși Rodica Popescu-Bitănescu și soțul său, Mircea Bitănescu sunt suflete pereche și se iubesc intens și după 46 de ani de căsnicie, lucru care le-a lipsit dintotdeauna a fost un copil.

Acest subiect este unu destul de delicat pentru actriță și nu a fost niciodată dechisă să vorbească despre acest lucru, în schimb a mărturisit că iubeste copii, și-a dorit unu, iar lucru care o deranjează cel mai tare este faptul că persoanele din jur vorbesc fără să știe cu adevărat povestea.

Citeste si: Rodica Popescu-Bitănescu, povestea de dragoste dintre actriță și soțul său, Mircea Bitănescu: „A fost pentru mine o lovitură de trăznet, m-am îndragostit de el când l-am văzut.”

„Nu este adevărat că nu mi-am dorit copii. Acel adevăr îl ştiu numai eu şi Dumnezeu. Nu am să vorbesc niciodată despre acest lucru. Este un lucru prea personal. Nu se pune problema că nu am vrut, pentru că eu ador copii. O să spun numai dacă o să scriu o carte. Acesta este un subiect de roman. Nu am să dezvălui de ce nu am copii, acesta este secretul meu”, a mărturisit Rodica Popescu-Bitănescu.