Rodica Popescu-Bitănescu, povestea de dragoste dintre actriță și soțul său, Mircea Bitănescu: „A fost pentru mine o lovitură de trăznet, m-am îndragostit de el când l-am văzut.”

Rodica Popescu-Bitănescu este una dintre cele mai talentate și îndrăgite actrițe din România. Aceasta trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu soțul său, Mircea Bitănescu, cu care este căsătorită de 46 de ani.

Celebra actriță Rodica Popesc-Bitănescu și soțul ei, o poveste de dragoste de 46 de ani

Rodica Popescu-Bitănescu se poate mândri cu o carieră frumoasă în lumea artistică de peste 50 de ani, dar și cu o căsnicie reușită care durează de mai bine de patru decenii.

Rodica Popescu-Bitănescu și soțul său, Mircea Bitănescu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de 46 de ani. Cei doi s-au cunoscut în momentul în care îndrăgita actriță a susținut examenul pentru permisul de conducere, soțul acesteia aflându-se în comisia de examinare.

A fost dragoste la prima vedere, iar timp de doi ani actriţa i-a descoperit şi alte calităţi, în afară de cele fizice.

“Eu am dat examen de conducere cu el. Nu ştiu cum de am picat la comisia lui, la Bitănescu Mircea, dacă nu cumva m-a ales el pe mine. I-a plăcut o fotografie, deşi eu nu sunt deloc fotogenică, Când am văzut că apare un bărbat blond, cu ochii albaştri, îmbrăcat ofiţer, cu un mers aşa, americanesc, un tip calm, am căzut în cap imediat.

A fost pentru mine o lovitură de trăznet, adică m-am îndragostit de el când l-am văzut, o frumuseţe de om. După aceea am descoperit cât de deştept este acest tip şi cât de citit este. Datorită lui am început eu să citesc, că nu citeam aşa mult înainte”, a declarat Rodica Popescu-Bitănescu.

În tot acest timp, actrița l-a testat în toate felurile posibile: “M-am asigurat că fac cea mai buna alegere, apoi l-am luat de soţ. Nu îmi pare rău, am făcut cel mai bun lucru”.

După doi ani de tatonări, au făcut cununia civilă, mai târziu şi cea religioasă, iar celebra actriță a recunoscut că într-o căsnicie, de-a lungul timpului, fiecare este nevoit să facă mici compromisuri.

„I s-a spus şi lui să nu mă ia de nevastă. Nu, nu a ţinut cont de asta. El m-a luat de nevastă… Trecutul i l-am spus eu… Nu am făcut nunta, o să îmbrac rochia de mireasă când voi face nu ştiu câţi ani de căsătorie cu Mircea… Mircea e un tip care îmi place, are ochii albaştri – şi ce m-a impresionat la el e mersul”, a spus îndrăgita actriță.

La 46 de ani de căsnicie, Rodica Popescu-Bitănescu este la fel de fericită ca în prima zi și îl consideră, pe soțul său, cel mai bun prieten, dar şi cel mai mare critic: “Mi-e şi frică să ajung acasă să văd ce o să-mi spună. Dacă nu ne ocupăm de suflet, ne deteriorăm şi trupul. Să lăsăm necazurile la o parte. Râsul vindecă orice’’.

Îndrăgita actriță a pun întotdeauna accent pe mersul unui bărbat, primul lucru pe care l-a observat și la soțul său. Aceasta a remarcat acest lucru la încă doi bărbați, unul dintre ei fiind chiar Florin Piersic.

„Gheorghe Cozorici – un actor deosebit, era băiat de şofer, adică nu a avut de la cine să înveţe. Încă un actor care merge fantastic de frumos e Florin Piersic. Şi un alt bărbat pentru care am căzut în cap, care are mersul frumos e Mircea”, a mărturisit actrița.

