Drama prin care trece Diana Bart! Nu mai poate avea copii după ce a născut în pandemie

Diana Bart se află printre cele mai îndrăgite și cunoscute prezentatoare de televiziune din România. Frumoasa prezentatoare TV are două fetițe superbe, pe Armina și pe Maira. Diana Bart a născut recent, iar doctorii i-au dat un verdict dur cu privire la o posibilă sarcină.

„Eu am avut operaţia de cezariană foarte subţiată după prima naştere şi doctorul mi-a zis că la a doua sarcină am riscat mult, că putea să se rupă în interior. Deci nu mai pot duce o a treia sarcină”, a povestit Diana Bart, potrivit playtech.ro

În acest moment, Diana Bart are o carieră reușită, aceasta fiind prezentatoare de știri, de mai mulți ani la postul de televiziune Prima TV. „Stabilitatea şi faptul că îmi place foarte mult ceea ce fac. M-am ataşat de echipă, dar nu pot să neg faptul că îmi doresc să am aici un proiect mai amplu, eventual o emisiune în direct. N-aş vrea să mă plafonez”, a spus prezentatoarea TV.

Diana Bart a precizat că dacă o să renunțe la televiziune, frumoasa prezentatoare vrea să își deschidă o afacere. Mai exact, are o mare pasiune pentru gătit.

„Da, m-am gândit ca după ce termin cu televiziunea să-mi deschid un restaurant mic şi cochet în care să gătesc eu cu drag şi să duc gătitul la rang de artă. Momentan, nu am timp să fac şi asta, dar e un mare vis al meu. În ceea ce priveşte pasiunea pentru designul interior, m-am implicat foarte mult în decorarea noii case, am ales un stil eclectic, am îmbinat şi stilul scandinav cu elemente clasice şi moderne”, a mai adăugat Diana Bart.

Diana Bart își dorește ca în anul viitor să uite tot stresul legat de pandemie

De asemenea, Diana Bart își dorește ca în anul 2021 să uite de tot stresul legat de pandemia de coronavirus pe teritoriul României. Ba mai mult decât atât, prezentatoarea TV a susținut că își dorește ca oamenii să fie mai responsabili în cea ce privește igiena.

„Vreau să uit tot stresul cu pandemia şi cu acest virus despre care nu ştim prea multe. Vreau să scăpăm. Visez ca oamenii să fie mai responsabili şi mai conştienţi în ceea ce priveşte igiena. Vreau să fim liniştiţi şi sănătoşi, pentru că de boală mă tem cel mai tare”, a spus prezentatoarea TV.