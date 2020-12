Drama prin care trece un pacient cu comorbidități, infectat cu coronavirus: ”Îmi trăiesc ultimele clipe de viaţă! O să mor curând! Coronavirusul ne-a distrus!”

Valentin Gheorghe Tarlete trece prin momente dificile după ce s-a dus la spital ca să trateze de o afecțiune gravă, dar a primit tratament doar pentru infecția cu noul coronavirus.

Bărbatul de 32 de ani, din Râmnicu Vâlcea, s-a dus la spital ca să primească tratament pentru tratarea afecțiunii de la nivelul esofagului, dar a primit tratament doar pentru coronavirus. Acesta a povestit pe rețelele de socializare prin ce chinuri este nevoit să treacă.

„Îmi trăiesc ultimele clipe de viaţă! O să mor curând! Coronavirusul ne-a distrus şi pe mine şi pe mama! Sper să mă purtaţi frumos în amintirea voastră! Sfârşit! Cam asta a fost viata mea, cu momente frumoase şi momente foarte grele, chinuri şi suferinţă mare! Nu mai am nici o şansă la viaţă”, a scris bărbatul pe Facebook.

Drama unui pacient infectat cu COVID

Valentin Gheorghe Tarlete a avut cancer în urmă cu 20 de ani, dar a învins boala. Însă, bărbatul a ajuns din nou la spital la sfârșitul lunii noiembrie, după ce a stat în izolare acasă, neavând simptome. Însă la ceva timp după a început să se simtă rău și a chemat salvarea.

„De dimineaţă începură nişte stări de rău, am sunat la salvare şi m-au trimis la Horezu la spital. Nu ştiu de ce am acceptat să vin aici, că nu îmi făcură nimic, nici măcar o perfuzie cu toate că mă simt rău… Nu am putut să mănânc nimic toată ziua! În spitalul ăsta o să-mi găsesc sfârşitul, că am nevoie de mâncare lichidă şi aici nu îmi asigură nimeni aşa ceva! O să încerc mâine să solicit externarea, să sufăr înapoi la mine acasă! (…) Am nevoie de ajutor, cu toate că DSP-ul a decis azi să rămân internat în spital, deşi am făcut declaraţie pe propria răspundere să merg acasă să-mi continui carantina acolo, însă au zis că până nu ies negativ nu mă lasă să merg acasă!… Sunt tratat pentru o boală pentru care nu am nici un simptom. Eu nu pot să mănânc şi ei mă tratează cu antibiotic de COVID! Am fost obligat să întrerup medicaţia cu Entecavir şi cea pentru anxietate, pentru că le-am uitat acasă, când m-a luat salvarea!… Îmi simt viaţa în pericol, simt că dacă nu intervine nimeni o să mor aici!… Îmi doresc doar să ajung acasă, iar după ce mi se termină perioada de izolare să îmi rezolv problema cu esofagul”, povestea acesta în postările de pe Facebook.

Într-un final, Valentin a scăpat de COVID și vrea să își trateze afecțiunea de care suferă de mai mult timp.

”Testul PCR de COVID a ieșit negativ. Am scăpat de coronavirus, acum să văd ce fac cu boala asta ciudată. La endoscopie mi-au spus că am niște ganglioni pe esofag. Să fi recidivat cancerul de acum 20 ani… să merg la hematologie! Vai de capul și de zilele mele… cât de chinuit mă simt”, a spus vâlceanul pe Facebook.

Sursa: gandul.ro