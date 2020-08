Denisa de la Puterea Dragostei locuieste in Londra

In articol:

Denisa, fosta concurentă de la Puterea Dragostei, cea care a fost iubita lui Iancu Sterp, care locuiește în Londra a avut parte de o întâmplare amuzantă zilele trecute. În timp ce se afla în mall cu o prietenă și făcea un vlog, Denisa a fost agățată de un bărbat. Acesta a venit la Denisa, a ajutat-o să-și pună un lănțișor la gât apoi a vorbit un pic cu ea, iar la final a plecat fericit cu adresa de Instagram a frumoasei blonde fostă concurentă la Puterea Dragostei.

Denisa, fosta iubita a lui Iancu Sterp, intalnire cu un barbat

Întâmplarea a amuzat-o pe Denisa, care după despărțirea de Iancu Sterp nu s-a mai afișat cu un alt bărbat.

Denisa și Iancu Sterp s-au despărțit după ce tânărul s-a întors de la Survivor România

Denisa și Iancu Sterp s-au cunoscut la Puterea Dragostei, acolo unde au devenit și iubiți. Întorși acasă, cei doi și-au continuat povestea de iubire, Iancu Sterp a fost și cu Denisa în Londra, acolo unde fata muncește și locuiește de ani buni. Se spunea chiar că Iancu s-ar putea muta la Londra, alături de iubita sa. Însă, Iancu Sterp a plecat la Survivor România, a început pandemia de coronavirus, care a prins-o pe Denisa în Londra.

Denisa si Iancu Sterp au format un cuplu la Puterea dragostei, s-au despărțit după Survivor

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei s-a întors în România însă când Iancu Sterp a revenit de la Survivor România. Numai că, surpriză, la o zi după Finala Survivor România, Denisa și Iancu Sterp s-au despărțit, iar tânăra a luat imediat avionul și s-a întors la Londra.

Iancu Sterp, imediat după despărțirea de Denisa: ”Noi nu mai suntem împreună, doar că nu ne-am despărțit după finală, cum a spus ea. Ea a spus pe vlogul ei că ne-am despărțit după finala Survivior, nu e adevărat, ne-am despărțit ieri (acum 2 zile. n.r.).

După finală a fost totul bine, am mers să dormim. Eram în București, am dormit și dimineața a trebuit să mă trezesc foarte devreme pentru că m-a sunat soră-mea, Geta, care era acasă. Rămăsese singură acasă și nu mai făcea față. Ne-a sunat să mergem acasă, s-o ajutăm.

Denisa avea avionul a doua zi pentru Londra și pe tema asta ne-am certat un pic, pentru că ea voia să stau cu ea până pleacă cu avionul. Așa era și planul, doar că n-am mai putut pentru că a trebuit să plec acasă să o ajut pe sora mea.

După asta, ea s-a dus în Londra, eu am rămas în România și am început să vorbim tot mai rar... și am decis amândoi... mai mult eu, că e mai bine să mergem pe drumuri separate”, a spus Iancu Sterp despre despărțirea de Denisa, fosta sa iubită de la Puterea Dragostei.