Pamela e in doliu, i-a murit unchiul in explizoa din Beirut

Pamela de România este una dintre cele mai cunoscute dansatoare de la noi fiind, ani la rândul, favorita maneliștilor pentru show-urile desprinse din misteriosul orient pe care le susținea, dar pentru ea ultimii ani par să fie doar un nesfârșit șir de ghinioane.

Mai exact, după explozia devastatoare din Beirut de pe 4 august când un depozit plin cu mii de tone de nitrat de amoniu a luat foc și a distrus jumătate din oraș, printre cei afectați s-a numărat și unchiul dansatoarei Pamela de România. Rănit grav, din păcate, acesta nu a mai putut lupta pentru viața lui și, în urmă cu câteva zile, a murit, făcând-o pe Pamela de România să plângă cu lacrimi amare, cu atât mai mult cu cât, plecată în Anglia aceasta nu a putut fi prezentă la înmormântarea rudei sale favorite.

”Fie ca Allah să aibă milă de sufletul tău unchiul meu”, a scris Pamela de România pe contul ei de socializare postând și câteva fotografii cu ruda sa care a murit din cauza exploziei din Beirut.

Explozia din Beirut a pus la pământ capitala Libanului

Pe 4 august, în jurul orei 18:00, ora locală, a avut loc o explozie în zona portului din capitala libaneză Beirut. Aceasta a fost urmată de un incendiu, câteva mici explozii și, în final, de o detonație masivă, care a fost urmată de un suflu violent. Se presupune că exploziile au fost auzite în toată țara, inclusiv în Nicosia, la 240 de kilometri distanță, pe insula mediteraneană Cipru. Potrivit seismologilor, evenimentul a fost echivalent cu un cutremur cu magnitudinea 3,3. Explozia a provocat un suflu uriaș. Clădirile din apropiere s-au prăbușit, iar numeroase ferestre au fost spulberate chiar și la aeroport, aflat la nouă kilometri distanță.

O navă de croazieră libaneză s-a scufundat în port, ucigând doi membri ai echipajului. Unda de șoc ar fi avut forța unei tornade, spun unii martori. Potrivit unei estimări inițiale, valoarea pagubelor este de 3 până la 5 miliarde de dolari americani. Depozitul era situat lângă o zonă comercială și de divertisment.

Numărul victimelor este încă necunoscut cu exactitate, fiind declarate, acum,. câteva sute de morți și mii de răniți, explozia lăsând pe drumuri, fără un acoperiș deasupra capului, câteva sute de mii de locuitori ai Beirutului și provocând o adevărată catastrofă umanitară.

Pamela de România, viață de coșmar

Până acum, viața Pamelei de România a părut să fie una parcă desprinsă din tragediile grecești. "Cel de-al doilea soț mi-a murit în brațe, la o vârstă foarte fragedă, a făcut infarct. 6 luni de zile am dormit la mormântul lui. Eram însărcinată cu el, iar socrii mei ar fi vrut să mă căsătoresc cu fratele lui, după moartea lui Ali. Nu am acceptat și am fugit de la ei de acasă, apoi am pierdut copilul. (...) Sora mea are 12 ani de când a murit, era bolnavă, avea și probleme de familie și am pierdut-o”, a spus dansatoarea Pamela, acum ceva vreme, la ”Acces Direct”. De asemenea, Pamela a fost nevoită să facă rost de o sumă mare de bani din cauza decesului mamei sale, dansatoarea încercând să îi facă o înmormântare creștinească. Apoi, dansatoarea Pamela de România s-a recăsătorit, dar soțul ei, după doar câteva luni de relație, a fugit de acasă și au divorțat.

Mai mult, de curând, Pamela de România a decis să plece din România, încercând să își găsească un rost în Anglia, chiar dacă tot ea se plângea că viața în insulele britanice este mult mai dificilă decât s-ar fi crezut.