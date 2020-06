Pe cat este de mic, pe atat de “mare” si surprinzatoare este povestea lui, iar echipa „Asta-i Romania!” a aflat care este intreaga istorie a micului geniu. La 1 an si 9 luni stia sa numere, la 2 ani si jumatate deja citea, iar la 3 ani invatase singur tabla inmultirii.

Acum, la 4 ani si jumatate, Tudor Constanda isi pune in incurcatura parintii in fiecare zi. Si asta pentru ca are un coeficeint de inteligenta cu mult peste medie! Baiatul de gradinita, da clasa chiar si unui adult pregatit cand vine vorba de matematica, geografie sau astronomie.

Citeste si: Ella de la Puterea Dragostei îi dă replica lui Jador după acuzele făcute de manelist”! Da. Este un frustrat pentru că am plecat de lângă el! Dar nu mai suportam”

Citeste si: Mama Daianei de la Puterea Dragostei, în război cu Ella. Femeia îi aduce acuzații grave concurentei: „Ești foarte tupeistă”

Citeste si: Culiță Sterp a uitat-o definitiv pe Carmen de la Sălciua! Declarație de dragoste pentru o fată misterioasă din viața lui: „Să avem o familie și un cămin împreună”

Lui Tudor ii plac nu doar literele ci si cifrele. Inca de mic, pe cand nici macar nu stia sa vorbeasca, isi arata pasiunea pentru matematica. La 3 ani stia deja table inmultirii, iar acum se relaxaseaza rezolvand fractii, ridicari la putere, radicali si tot felul de probleme care ar pune pe ganduri chiar si un adult.

Din pacate, in Romania, nu exista programe special adaptate nevoilor lor de invatare si nu avem nici macar un singur centru destinat copiilor supradotati.

Nu pierdeti poveatea micului geniu, duminica, de la 14:30, la Asta-i Romania!”, emisiune prezentata de Mihai Ghita, la Kanal D.