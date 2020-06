Sotii Tanasescu aveau totul in Bucuresti, dar au simtit, in ultimii ani, ca nu mai vor sa-si petreaca viata intre betoane si aglomeratie. In Bucuresti, sotii Tanasescu detin o afacere in confectii textile, pentru domeniul HoReCa, care merge bine si azi. Si-au pus la bataie economiile, au facut un imprumut in banca, dar au accesat si fonduri europene. In total au investit aproape 700.000 de Euro ca sa puna pe picioare unul dintre cele mai spectaculoase proiecte turistice din Romania.

Au avut curajul sa riste tot, sa spuna stop si sa o ia de la capat departe de tumultul orasului. Daca pana mai ieri viata lor era o alergatura continua, acum ei se bucura de linistea padurii, in Porumbacu de Sus, un sat de poveste din Sibiu.

Atat de mare a fost dorinta de se muta din oras, incat la inceput au stat cu chirie, la unul dintre localnici, in timp ce isi construiau pensiunea, care le-a devenit ulterior si casa. Nu le-a fost usor. Au reinvatat sa traiasca viata in tihna, dar si sa faca lucruri de care nu isi imaginau ca sunt in stare.

Au crezut in visul lor si au reusit sa puna pe picioare unul dintre cele mai indraznete proiecte turistice realizate in Europa de Est.

Tot in editia de duminica aflam si povestea lui Ali, afganul care a fugit de razboi si a ajuns refugiat in Romania – tara despre care nu stia ca exista pe harta lumii. Este un apreciat bucatar si spune ca pentru el Romania i-a oferit o doua viata!

