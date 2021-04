Duminica Floriilor. Nume neobisnuite care se sarbatoresc de Florii

In articol:

Duminica 12 aprilie sunt Floriile, Intrarea lui Iisus Hristos in Ierusalim, ziua in care sunt sarbatorite persoanele care poarta nume de flori.

Aceasta sarbatoare este in fiecare an cu o saptamana inainte de Paste. Cui trebuie sa ii spui la multi ani de Florii?

Pe langa foarte cunoscutele Florin, Florentina, Viorica sau Mugurel, mai sunt si alte prenume care sunt sarbatorite de Florii.

Potrivit cifrelor oficiale, sunt aproximativ 1,4 milioane de romani care isi celebreaza ziua onomastica in Duminica Floriilor. Statisticile arata ca cei mai multi se numesc Florin, Viorel si Florian, iar in randul femeilor: Viorica, Florentina, Floarea si Florica, Florina.

Nume sarbatorite de Florii:

Florea

Florentin

Florinel

Trandafir

Bujor

Floricel

Margarit

Crin

Garofita

Iris

Anemona

Micsunica

Romanita

Panseluta

Crizantema

Nume despre care nu stiai ca se sarbatoresc in Duminica Floriilor. Nume neobisnuite carora sa le spui "La multi ani" de Florii

Angel

Angela, Angelica

Codrin, Codrut

Codrina, Codruta

Craita

Delia, Dalia

Dumitrita

Eugenia

Gentiana, Gherghina

Iasmin

Iasmina

Laur, Laurentiu, Lilian

Laura, Lauriana, Liliana

Malin

Malina

Mugurel

Rosa, Roza, Rozalia

Veronica

Viorela

De Florii este dezlegare la peste. Credinta populara spune ca daca mananci peste, vei capata puteri tamaduitoare si vei putea lecui orice boala.

Florii 2020. Duminica Floriilor, sarbatoare importanta in calendarul crestin

In fiecare an, cu o saptamana inainte de sarbatoarea Pastelui se praznuiesc Floriile. Aceasta sarbatoare simbolizeaza intrarea in Ierusalim a Domnului Iisus Hristos, care, intors din cetatea Efraim, se hotaraste sa mearga in orasul sfant.

Sarbatoarea Floriilor este cel mai important eveniment care vesteste Pastele. Duminica Floriilor marcheaza un eveniment menționat de catre toate cele patru evanghelii (Marcu 11:1–11, Matei 21:1–11, Luca 19:28–44, Ioan 12:12–19): Intrarea lui Iisus in Ierusalim in zilele dinaintea patimilor.

Se pare ca denumirea populara a sarbatorii vine si de la zeița romana a florilor, Flora, peste care s-a suprapus intrarea Domnului in Ierusalim. Tot de la Flora vine si semnificația de renastere a naturii, insa potrivit specialistilor, cel mai mult primeaza semnificația crestina a evenimentului.