Bătută, susține ea, cu bestialitate, Andreea Podărescu a apelat la singura variantă posibilă pentru a-și asigura protecția: a apelat la autoritățile române pentru a rezolva problema și pentru a nu-i mai fi frică să iasă din casă.

Iar după ce acum o săptămână era călcată în picioare, zilele trecute a reușit, după ce a apelat la autoritățile competente, să respire liniștită. Mai exact, Andreea ăpodărescu a obținut un ordin de protecție, necesar pentru ca situația prin care susține că a trecut să nu se mai repete. ”În sfârșit, după atât chin și teroare, am primit ordinul de protecție împotriva celui care mi-a provocat numai rău în această viață! În țara asta se mai face și dreptate! Mulțumesc, Doamne, mulțumesc autorităților! Dumnnezeu să vă binecuvânteze pe toți!”, a spus Andreea Podărescu, fericită că, de acum înainte, este protejată legal de furiile fostului ei iubit, cel alături de care a devenit mamă.

Cel mai recent scandal a avut loc chiar în această dimineață, în momentul în care Andreea Podărescu trebuia să se vadă cu fiul ei, micuțul petrecând câteva zile alături de tatăl său, George. ”Dragi prieteni, care mulți dintre voi îmi cunosc mai mult sau mai puțin povestea vieții mele și în special traumele prin care am trecut în ultimii ani din cauza tatălui copilului meu, dar și a familiei acestuia, vă împărtășesc și vouă ceea ce am trăit eu astăzi, în ziua de Moș Nicolae, după ce am așezat și eu cadouașele pentru copilașul meu și îl așteptăm să vină de la vizita pe care a avut-o tatăl lui. Am fost anunțată printr-un mesaj de către domnul Bădoi să cobor în spatele blocului (un loc nu foarte populat ) la ora 10 dimineața. Zis și făcut... A apărut și domnul cu pricina însoțit de copilul meu și de o stimabilă domnișoară. Așteptam din tot sufletul meu să-mi îmbrățisez băiețelul și să-l întâmpin cu unul dintre cadourile de la Moș Nicolae, însă revederea nu a fost să fie una frumoasă. Domnul Bădoi mi-a îndrugat faptul că copilul meu plânge când mă vede și că nu observ că el de fapt nu mă suportă?! L-am rugat să și vadă de treabă și am întrebat-o pe domnișoara care-l însoțea ce caută la mine, la adresă, cu copilul meu. Aceasta, aflându-se în mașină la momentul respectiv, a coborât înjurând-mă într-un stil birjăresc și sărind la gâtul meu, agresându-mă într-un mod absolut barbar în fața copilului meu și al domnului Bădoi.

, a scris, pe contul ei de socializare, revoltăată din cale afară, Andreea Podărescu.

Andreea Podărescu, despărțiri și împăcări pe bandă rulantă cu bărbatul care este tatăl fiului ei

În primăvara lui 2018, Andreea Podarescu a decis să se despartă de George, bărbatul alături de care a făcut un copil și care trebuia să îi devină soț. ”Decizia îmi aparține! Nu voi dezvoltă acest subiect în nici un fel, îmi doresc doar să îmi canalizez toată atenția asupra celui mai de preț dar al vieții pentru mine: copilașul meu, căruia vreau să ii ofer liniște și o creștere sănătoasă și frumoasă”, a spus, pe atunci, Andreea Podarescu. Andreea Podarescu a adus pe lume un băiat, în luna septembrie a anului 2017. De altfel, pe atunci, Andreea visa și la momentul în care, alături de George, pășea în față altarului pentru a-și face jurămintele de credință. Problemele dintre Andreea Podărescu și tatăl fiului ei au devenit însă inurmontabile, iar despărțirea lor, fără putință de împăcare, a fost una cu scandal.