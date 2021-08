După ce a susținut că Elena Marin este falsă, Zanni recunoaște că și el a purtat o mască: ”Erau momente în care o mai lăsam la pace...”

Zanni si Elena Marin 11:45, aug 20, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Zanni și Elena Marin au avut multe certuri de-a lungul competiției Survivor România 2021. Deși au făcut parte din aceeași echipă, între Zanni și Elena a existat mereu o tensiune. Când ziceai că se împacă, mai rău se agrava situația. Câștigătorul Survivor România 2021 a avut câte ceva mereu de spus la adresa faimoasei, atât în emisiune, cât și după sfârșitul acesteia.

Elena Marin n-a mai fost așa prezentă, în mediul online, cât să-și dea cu părerea despre cuvintele spuse de Zannidache, îns artistul n-a ezitat nicio clipă să spună tot ce crede.

Citeste si: Elena Marin se confruntă cu grave probleme de sănătate: ”Există probabilitatea să mă operez”. Viața ei a luat o întorsătură drastică după Survivor România 2021

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Recent, într-un nou vlog, Zanni a povestit cum, în unele momente, a simțit nevoia să poarte o mască cu Elena Marin și să nu mai dea curs discuțiilor. Acesta a mărturisit că a lăsat ca totul să pară ok, când de fapt nu era.

Citeste si: Zanni vede relațiile ca pe o adevărată provocare! „Vreau să fiu serios, dar femeile sunt pe interes”

Zanni [Sursa foto: Captură YouTube]

Zanni, dezvăluiri neașteptate despre Elena Marin de la Survivor România

”Sunt momente in care vreau sa-mi ascund emotiile, sentimentele, gandurile, pentru ca nu e lume pregatita sa inteleaga exact orice gandesti. Nu toata lumea intelege, nu toata lumea digera. Doar pentru ca eu sunt mai explicit si mai aspru si mai sincer, s-ar putea sa fiu judecat. Sunt momente in care chiar ar trebui sa fiu si eu profesionist, sa ma mai abtin si poate-mi pun o masca ca-s ok, cand de fapt nu sunt ok.

Erau momente in care o mai lasam la pace cu Elena, desi mie-mi venea sa vomit cand vorbea...pur si simplu, incercam sa nu reactionez si purtam o masca. Gen paream ca sunt ok, dar nu eram ok”, a spus Zannidache.