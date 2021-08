Zanni vede relațiile ca pe o adevărată provocare! „Vreau să fiu serios, dar femeile sunt pe interes”

In articol:

Zanni a reușit să obțină titlul de supraviețuitorul suprem în Republica Dominicană, după ce a reușit să câștige sezonul 2 al Survivor România. Tânărul artist are în spate un trecut dur, iar viața nu a fost deloc ușoară cu el.

Zanni: „ Sunt multe provocări din trecutul meu pe care pur și simplu le-am ignorat”

Telespectatorii care l-au susținut în număr extrem de mare pe tot parcursul show-ului vor să știe toate detaliile despre viața lui privată, nu doar despre trecut, ci și despre viitor. Artistul a vrut să le satisfacă curiozitățile fanilor săi și a organizat o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Youtube. Iată ce le-a dezvăluit fostul Faimos internauților.

Experiența Survivor România a fost una dificilă, dar în același timp frumoasă. Zanni a aflat că își poate depăși limitele și că este în stare de lucruri la care nici nu s-ar fi gândit vreodată. Astfel, fanii vor să știe ce mai poate fi o provocare pentru fostul Faimos. Ei bine, se pare că trecutul lui este o provocare, dar și viitorul, pentru că vrea să găsească o femeie potrivită cu care să formeze o relație.

„Habar n-am răspunsul la întrebarea asta. Am găsit o întrebare la care nu pot să răspund. Sunt multe provocări, dar nu le mai văd ca pe niște provocări pentru că le fac, nici nu mă mai gândesc. Da, nu mai există… Dacă stau să mă gândesc, că prea mă cred eu de neoprit, nu sunt chiar așa, o provocare ar fi să îmi fac o relație. O provocare ar fi să mă împac cu mama care m-a crescut, deși ne-am cam împăcat așa aparent. Dar noi nu am rezolvat multe probleme din trecut, le-am lăsat nediscutate, nu am discutat de mult. O provocare ar mai fi fost să mă împac cu frate-miu care s-a sinucis, dar acum e prea târziu. Sunt multe provocări din trecutul meu pe care pur și simplu le-am ignorat. Dar hai să nu fiu atât de sincer, că dacă mă gândeam la toate provocările astea până acum poate nu ajungeam unde sunt acum, gândindu-mă că trebuie să îmi rezolv problemele din copilăria mea”, a declarat Zanni în ultimul vlog postat pe contul său de Youtube.

Zanni, despre viitoarea relație: „ Vreau să fiu serios”

Căștigătorul Survivor România spune că nu vrea relații pasagere, ci ceva serios, însă este destul de greu, spune el, pentru că femeile care îi ies în cale doar încearcă să profite de el sau să-și facă un nume pe spatele lui. Internauții cred că acesta a făcut referire la fosta lui colegă de echipă, Ana Porgras. Cei doi su fost foarte apropiați în timpul competiției, iar fanii au presupus că între cei doi s-a înfiripat ceva. Lucrurile au continuat și după ce s-au întors din Republica Dominicană, însă nu au durat mult. Zanni spune că fosta gimnastă avea un iubit, în timp ce ieșea cu el. El a citit toate mesajele chiar de pe telefonul ei.

„Dacă eu aș petrece o seară cu o fată necunoscută… Nu este exclus. Deși încerc să nu mă mai văd cu gagici, să nu mai nimic. Vreau să fiu serios, vreau să îmi găsesc o gagică să stau doar cu ea, când mă mut la casa mea să vină la mine. Dar e greu că femeile acum majoritatea sunt pe interes, chiar dacă spui că nu e așa. Nu e așa cu toate, dar majoritatea sunt pe interes și e greu”, mai spune câștigătorul Survivor România 2021.