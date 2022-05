După ce s-a îngrășat, Loredana Chivu a ajuns de urgență pe masa de operație! Ce a pățit dansatoarea: „Am fost intubată. Este una dintre cele mai riscante operații”

In articol:

Nu cu foarte mult timp în urmă, Loredana Chivu a vorbit despre kilogramele în plus pe care le-a acumulat în ultima perioadă, din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă, mai precis, o intoleranță la insulină, un pre-diabet, potrivit spuselor blondinei.

Din acest motiv, dansatoarea a fost nevoită să aibă un regim strict, pe care l-a urmat cu ajutorul nutriționistului, însă care nu a dat roade, astfel că a dorit să apeleze la bisturiu și să facă o operație de liposucție, în Turcia, fapt care s-a întâmplat recent. De asemenea, după intervenția chirurgicală, Loredana Chivu a oferit primele declarații, explicând cum se simte și care este starea sa de sănătate.

„A fost decizia corectă pentru mine”

Loredana Chivu a plecat peste hotare, mai precis în Turcia, pentru a face operația de liposucție pe care și-o dorea foarte tare. La scurt timp după ce a fost supusă intervenției chirurgicale, blondina a oferit și primele declarații despre starea sa de sănătate, explicând că se recuperează, fiind încă internată în spital, sub atenta observație a medicilor.

De asemenea, dansatoarea a mai spus că operația a fost un real succes și chiar se simte bine, fiind bucuroasă că a luat această decizie de a se opera în străinătate, deși la început a avut câteva emoții.

„Am avut o problemă de sănătate și am făcut această operație pentru mine. Este una dintre cele mai grele și riscante operații. Mă simt cât se poate de bine după operație, care zic eu că este complexă, tocmai ce am ieșit din spital. Acum stau în recuperare, mai stau câteva zile, sunt plecată din țară, sunt în Turcia, aici a avut loc intervenția.

Toată lumea a fost foarte atentă cu mine. Am auzit diverse păreri, unele mai aiurea despre Turcia și cumva mi-a fost frică. Cum am trecut eu prin toate problemele pe care le-am avut, mi-a fost frică să plec de la noi din țară, dar acum mă bucur că am ales să vin aici, chiar a fost decizia corectă pentru mine.

Dumnezeu a făcut să fiu aici, pentru că eram programată la alți doctori, la noi în România, și cumva așa s-a întâmplat, și mă bucur din suflet, pentru că totul a ieșit foarte bine, operația a decurs foarte bine și recuperarea post operatorie, nu am avut dureri cum am auzit în alte cazuri, că sunt dureri destul de mari la această operație, este una dintre cele mai grele și riscante operații.”, a declarat Loredana Chivu, pentru un post TV.

Operația a durat trei ore

Loredana Chivu a mai făcut câteva precizări despre intervenția chirurgicală, explicând că operația a durat aproximativ trei ore, apoi a stat la reanimare, fiind intubată.

De asemenea, blondina este tare bucuroasă pentru că se simte bine, fapt la care nici măcar nu se gândea, căci a fost anesteziată total, iar dansatoarea credea că starea ei de sănătate nu va fi una prea bună, mai ales la scurt timp după intervenție.

„Operația a durat cam trei ore, trei ore și jumătate... Am mai stat puțin la reanimare, iar când am ajuns în salon eram complet trează, eram complet fresh. M-am simțit foarte bine după operație și lucrul ăsta m-a uimit, pentru că nu mă așteptam, mă așteptam să fiu foarte rău, pentru că totuși am avut anestezie totală, am fost intubată.

Am avut o problemă de sănătate și am făcut această operație pentru mine. Oricum știam dinainte că o să am această operație și știam că am nevoie de un anumit număr de kilograme, ca să fac această operație, să-mi iasă bine, așa cum îmi doream eu. Din această cauză, eu nu m-am simțit niciodată grasă și eu am pus pe mine oarecum intenționat.”, a mai adăugat Loredana Chivu.

Loredana Chivu [Sursa foto: Instagram]