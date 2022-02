Loredana Chivu a rămas însărcinată, dar a pierdut sarcina! Ce i-a făcut bărbatul care a lăsat-o gravidă: „M-am umplut de sânge. La două luni am pierdut copilul”

In articol:

Loredana Chivu a trecut prin momente cumplite, în urmă cu câțiva ani, atunci când s-a îndrăgostit nebunește de un bărbat, pentru care a făcut multe sacrificii. Vedeta a făcut dezvăluiri foarte dureroase, în emisiunea ”În Oglindă”, prezentată de Mihai Ghiță, legate de sarcina pe care nu a putut s-o ducă la bun sfârșit.

” Băiatul cu care eram atunci, pentru că nu s-a simțit confortabil, mi-a dat un cap în arcadă, mi s-a umflat foarte tare, m-am umplut de sânge. O altă traumă a mea a fost faptul că eu atunci eram însărcinată și la două luni am pierdut copilul pe care mi-l doream, asta e o altă traumă de-a mea. Cred că a avut o legătură cu toate stările mele de atunci, era totul bine, mi s-a spus că sarcina s-a oprit din evoluție”, a mărturisit Loredana Chivu.

Cum a aflat Loredana Chivu că este însărcinată

Blondina a dezvăluit cum a aflat că este însărcinată. A mers la Mănăstirea Prislop, la mormântul lui Arsenie Boca, unde s-a rugat. Când a ajuns acasă, Loredana și-a făcut un test de sarcină și a aflat că este însărcinată. Sarcina nu a putut să fie dusă până la capăt, deși își dorea să-și întemeieze o familie și să aibă copii.

” Eram într-o relație, îmi doream copilul, îmi doresc copii de foarte mult timp, n-a fost să fie. Am fost la Arsenie Boca, iar când m-am întors fără să am cea mai mică impresie mi-am făcut un test de sarcină și a ieșit pozitiv, am sunat doamna ginecolog, mi-a zis să iau niște pastile să prindă sarcina, a fost o mare fericire pentru mine și am zis că e de la Dumnezeu. Îmi doresc din toată inima mea nu unul, doi și poate chiar trei”, a mai spus Loredana Chivu.

