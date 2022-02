Loredana Chivu, mărturisiri foarte dureroase despre moartea tatălui ei: ”Am căzut, am leșinat”. Vedeta a izbucnit în lacrimi

In articol:

Loredana Chivu este una dintre cele mai controversate apariții din showbiz-ul de la noi, vedeta fiind cunoscută pentru schimbările ei estetice, cu care a surprins pe toată lumea. În spatele unui zâmbet și unei atitudini puternice, stă o fire foarte sensibilă, mai ales când vine vorba de familia ei.

Loredana Chivu a fost prezentă în emisiunea ”În Oglindă”, a lui Mihai Ghiță, unde a făcut dezvăluiri dureroase despre moartea tatălui său.

Blondina a izbucnit în lacrimi, atunci când și-a amintit de tragedia din familia ei, când tatăl ei și-a pus capăt zilelor. ”Eram la București când am primit un telefon de la o vecină. Am răspuns și pur și simplu am auzit doar că <<Loredana, Ninel s-a sinucis>> Nu am crezut, am crezut că n-are cum să fie adevărat și auzeam în telefon lumea din jur care plângea și de atunci am avut un moment de nebunie, de neîncredere, am căzut, am leșinat”, a spus Loredana Chivu, în emisiunea ”În Oglindă”.

Loredana Chivu [Sursa foto: Captură YouTube]

Loredana Chivu, în lacrimi după moartea tatălui ei

Vedeta a fost foarte șocată de tot ce s-a întâmplat și nu putea să creadă că tatăl ei este mort.

A mers acasă, în Dâmbovița, și l-a găsit pe tatăl ei la morgă. Abia atunci a realizat că totul era adevărat.

” La câteva ore am mers acasă, el nu era acolo, era la morgă și la fel eu tot nu credeam, deci parcă și acum văd curtea cu porțile deschise și nu am crezut. Eu am avut un moment în care m-am pierdut, m-am dus la culcare în noaptea aia cu gândul că tatăl meu trăiește și că toată lumea mă minte și nu e adevărat”, a mai spus Loredana Chivu.

