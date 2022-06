După îndelungi critici, artista răspunde prin cântec! Eugenia Nicolae le dă peste nas tuturor: „Sfatul meu este, dacă nu vă place, nu mai ascultați” | EXCLUSIV

In articol:

Eugenia Nicolae demonstrează că urările de „bine” și criticile venite din partea cârcotașilor pot, de asemenea, inspira un artist în munca sa.

Eugenia Nicolae: „Eurovisionul a venit ca o vindecare a mea, pentru că mi-am dat seama că am depășit acea problemă.”

„Gura lumii”, noua melodie a Eugeniei, adună material din toți anii petrecuți de aceasta pe scenă și în studio, și reprezintă felul ei de a trece peste ura gratuită în drumul spre succes.

Eugenia a început 2022 promițător, cu o calificare la Selecția Națională Eurovision, cu piesa „Doina”, interpretată alături de Cazanoi Brothers, lucru care i-a dat curaj să vorbească, în sfârșit, despre perioadele mai puțin bune din cariera ei, când cuvintele celor din jur o afectau mult mai mult. Așa s-a născut „Gura lumii”, pe care artista îl vede, în primul rând, ca pe un îndemn către ea și, mai apoi, o încurajare pentru toți ceri care simt la fel când aud critici nefondate.

Reporter: Care este ideea din spatele piesei „Gura lumii”? Înțeleg că e un răspuns la criticile publicului, dar sunt acestea strânse în ani sau a fost ceva recent, la Eurovision?

Eugenia: „Nu e o chestiune recentă. Sunt câțiva ani de muncă în industria muzicală, unde, bineînțeles, fiind expus, te lovești de părerile oamenilor. Unele bune, unele mai puțin bune. Eurovisionul a venit ca o vindecare a mea, pentru că mi-am dat seama că am depășit acea problemă, acel moment în care vedeam criticile oamenilor și mă afectau. Eurovisionul mi-a demonstrat că am trecut peste, tocmai pentru că a fost o avalanșă de comentarii, dintre care unele care nu m-au susținut și nu mi-au oferit încredere.

Chiar pot să-i înțeleg pe oamenii ăia răutăcioși care au comentat, și fără un fond.”

Reporter: Și de ce leagă cel mai des oamenii răutăcioși de pe internet?

Eugenia: „Uite, de exemplu, când am lansat piesa <<Gura lumii>>, am primit câteva remarci cum că este mult prea pop. Până acum, muzica pe care o făceam, pentru unii, era prea underground, prea nepotrivită pentru radio, prea necomercială.

Și acum, dintr-odată, pentru unii, este prea comercială. Oamenii vor veni tot timpul cu diverse comentarii. Sfatul meu este, dacă nu vă place, nu mai ascultați.”

Reporter: Câștigătorii Eurovision au avut success cu piesa de inspirație folclorică și, în general, piesele acestea au prins în acest an la Torino. Crezi că ai fi avut o șansă bună dacă ajungeai în marea finală?

Eugenia: „Eu cred că ascultătorii de orice naționalitate ar fi rezonat mai mult și ar fi fost mai curioși, pentru că am observant, uitându-mă la tot fenomenul Eurovision de anul acesta, că în primele zece poziții s-au clasat multe piese care au cântat în limba maternă și au adus un filon cultural al lor. Cred că dacă am fi vers nu neapărat cu o piesă în limba română, poate și în engleză, și în română, care să conțină și câteva caracteristici culturale ale noastre, poate că am fi avut o șansă mai mare. Sigur că WRS a făcut o figură foarte bună și îl apreciez, pentru că știu câtă muncă este în spate.”

Eugenia Nicolae: „Eu cred că un artist, într-adevăr, trebuie să-și scrie sau măcar să intervină cu ceva în creația lui.”

„Gura lumii”, realizată împreună cu RIME, partenerul de încredere al Eugeniei în studio, este cel mai nou pariu al cântăreței, pe care vrea să-l transforme într-un hit, la fel ca în cazul piesei „Lie”, lansată în urmă cu jumătate de an în colaborare cu Puya, și „Inima n-o mai răbda”, la care a lucrat cot la cot cu Cazanoi Brothers. Stilul nonconformist al Eugeniei, care îmbină muzica folclorică românească și muzica pop, devine tot mai cerută și printre colegii ei de breaslă, așa că aceasta a început să compună și pentru alți artiști consacrați de la noi.

Reporter: Ții mereu să-ți compui singură muzica?

Eugenia: „Da, este o chestiune la care țin și nu voi renunța niciodată la ea, pentru că eu cred că un artist, într-adevăr, trebuie să-și scrie sau măcar să intervină cu ceva în creația lui, să aibă amprenta lui, să nu primească de-a gata. Eu, cel puțin pentru mine, n-aș simți să cânt piesa aia. Nu m-ar reprezenta. Voi scrie tot timpul muzică pentru mine.”

Reporter: Ce colaborări mai țintești în viitorul apropiat?

Eugenia: „Mi-aș dori foarte tare o colaborare cu Grasu XXL. Îmi place cum scrie. Îmi place foarte mult Irina Rimes. Nu se știe niciodată când vor veni aceste colaborări. Sunt puse acolo, în cutia mea de dorințe. În același timp, scriu pentru alți artiști. Theo Rose urmează să lanseze o piesă și aceasta este scrisă de mine. Lucrez, de asemenea, și cu Elena Gheorghe. Am lucrat și cu Randi, și m-am simțit foarte bine la el în studio. Îmi place că lumea din industria muzicală mă caută pentru a scrie muzică în direcția pe care am format-o și mi-e foarte dragă.”

Reporter: Dacă ar fi să alegi orice artist din lume și din toate timpurile cu care să colaborezi, pe cine ai alege?

Eugenia: „Pe Maria Tănase. N-am cum să aleg pe altcineva. Nici nu cred că aș face o piesă. Cred că aș vrea să stau doar lângă ea, s-o ascult cum cântă, și să-mi dea niște piese pe care le-a cules și le-a scris. Marile mele inspirații sunt Maria Tănase și Maria Lătărețu. În curând voi lansa o trilogie, ca un omagiu pentru Maria Tănase și Maria Lătărețu, care se va numi, pur și simplu, <<Maria>>. Am luat foarte puțin din piesele reprezentative ale acestor cântărețe și le-am reconstruit. Practic, am păstrat substanța lor și am lucrat pe fondul lor, dar am făcut ceva nou și complet diferit. Sper să placă oamenilor, pentru că au o poveste.”