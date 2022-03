EXCLUSIV. Eugenia Nicolae a renunțat la catedră și a ales marea dragoste: scena și muzica! Artista a fost profesoară de muzică: ”Viața mea nu mai exista”

In articol:

Eugenia Nicolae a oferit un interviu exclusiv pentru WOWbiz.ro despre cariera ei profesională, despre care nu știe multă lume! Fosta participantă la Eurovision România 2022 a fost profesoară de muzică o bună perioadă, însă s-a simțit nevoită să renunțe pentru că muzica și catedra îi ocupau prea mult timp.

Așadar, frumoasa artistă ne-a mărturisit că a ales marea ei dragoste: scena și muzica!

Eugenia Nicolae a ales cu sufletul: muzica și scena!

Aceasta a încercat o bună perioadă să meargă în paralel atât cu muzica, scena, evenimentele, cât și cu viața pedagogică. Asta până când Eugenia a realizat că viața ei privată nu mai exista și nu mai avea timp să se bucure de nimic. Astfel, cântăreața spune că a mers pe ceea ce a simțit și a ales cum a crezut ea mai bine. Artista a făcut o alegere cu sufletul, alegând marea ei dragoste.

Eugenia Nicolae a mers cu încredere spre muzică și scenă și a lăsat puțin deoparte catedra. Însă niciodată nu se știe ce întorsătură ia viitorul ei și poate cine știe, se va întoarce din nou în fața elevilor! Întrebată de WOWbiz.ro

cum s-a descurcat atât cu viața de scenă, de artist, dar și cu viața de profesor, Eugenia ne-a recunoscut că a fost o perioadă foarte grea, până s-a decis ce trebuie să facă pe viitor.

”Foarte greu, din acest motiv am renunțat între timp să mai predau. Este dificil să fii profesor bun în sistemul nostru de învățământ. Am încercat o perioadă să dau tot ce pot și pe plan muzical, dar și pedagogic. Practic viața mea personală nu mai exista. Nu am putut să rezist foarte mult timp în acest ritm și am ales marea dragoste- muzica și scena. Iar acum mă concentrez doar pe asta”, a declarat Eugenia Nicolae pentru WOWbiz.ro.