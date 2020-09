Mircea Sandu a fost șef la FRF și UEFA

In articol:

Mircea Sandu a condus destinele fotbalului românesc iar acum se bucură de o pensie uriașă. Fostul șef FRF ar puea întreține 5 familii din pensia lui, evident, dacă și-ar dori acest lucru. Culmea e că majoritatea banilor nu vine de la ststul român.

Mircea Sandu încasează o pensie uriașă de la UEFA

Mircea Sandu nu a fost doar șef al Federației Române de Fotbal ci a fost și membru în Comitetul Executiv al UEFA (Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal), cu șanse mari la un moment dat să ajungă vicepreședinte al forului european. Nu a mai fost să fie, pentru că Sandu a pierdut șefia Federației Române de Fotbal iar insituția i-a retras sprijinul la UEFA.

Totuși, Mircea Sandu a rămas cu o pensie uriașă pe care o primește lunar de la UEFA. Conform romaniatv.ro, pensia lui Mircea Sandu ajunge la aproximativ 5.500 euro pe lună, bani foarte mulți pentru nivelul veniturilor din România. Cu acești bani, Mircea Sandu ar putea întreține mai multe familii.

Mircea Sandu, regretat de Mitică Dragomir

Mircea Sandu a ocupat cea mai înaltă poziție pe care a avut-o un român la UEFA, iar Mitică Dragomir spunea cu ceva ani în urmă că țara noastră a ratat o șansă uriașă atunci când a renunțat la un astfel de om. "Noi am avut o sansa uluitoate cu Mircea Sandu. E una dintre marile greseli ale FRF, sa ai un om la UEFA cu posibilitate sa devina vicepresedinte... Daca in 100 de ani de acum inainte daca mai prindem un loc in Comitetul Executiv, sa-mi faceti ce vreti voi!", spunea Mitică Dragomir cu ceva ani în urmă.

Citeste si: Showbizul, răpus de durere. Încă un divorț zguduie lumea mondenă a României - evz.ro

Mitică Dragomir are și el o pensie uriașă

Apropo de Mitică Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal se bucură și el de o pensie foarte mare din partea statului român. Newsweek a dezvăluit că Mitică Dragomir încasează nu una ci trei pensii, care adunate ajung la aproximativ 3.500 euro.

Citeste si: A recidivat cancerul lui Mircea Sandu? Fostul președinte al FRF s-a operat din nou, la peste 10 ani de când se vindecase!

Citeste si: Mircea Sandu a povestit prin ce coșmar a trecut de când a aflat că are cancer! ”Am făcut chimioterapie trei luni, radioterapie, operaţia şi alte şase luni chimioterapie”. Fostul șef FRF a învins cumplita boală

Citeste si: Dani Ionescu, presupusul fiu al lui Mircea Sandu, despre Andi Vasluianu: ”Ne-am certat, ba chiar bătut pe la filmări!”

Mitică Dragomir primește o pensie de fost parlamentar, una de la Ministerul de Interne iar cealaltă este pensia obișnuită, obținută ca urmare a cotizării la sistemul de stat.

Fostul șef LPF a făcut 4 milioane de euro doar anul acesta

Mircea Sandu și Mitică Dragomir au condus fotbalul

Mitică Dragomir a vândut anul acesta și o vilă în valoare de 3,9 milioane euro și alta de 110.000 euro. Astfel, doar anul acesta, fostul șef de la LPF și-a rotunjit veniturile cu peste 4 milioane euro. Aladar, se poate spune că în cazul lui Mitică Dragomir, pensia reprezintă doar ”bani de buzunar”.

Foștii șefi ai fotbalului se bucură așadar de pensii uriașe, care le face bătrânețea mai liniștită. Dumitru Dragomir și Mircea Sandu nu au grija zilei de mâine, așa cum n-au avut-o nici în perioada în care activau și luau decizii importante pentru acest sport.