George Burcea: "Nu ştiu cum am ajuns să mă îndrăgostesc de Viviana"

George si Viviana in cadrul emisiunii Ferma [Sursa foto: Facebook]

În urmă cu aproximativ două săptămâni, Viviana a pierdut duelul cu Elena Chiriac și a părăsit ferma, ajungând în tabăra bandiților. Totul se întâmpla imediat după ce frumoasa brunetă și George Burcea își dădeau seama că au sentimente unul pentru celălalt, astfel că relația lor s-a terminat brusc, chiar înainte de a începe.

In articol:

Acum, Viviana s-a întors în fermă și a profitat din plin de momentele petrecute alături de George Burcea, după cum se va putea vedea și în seara zilei de 9 octombrie, de la ora 22.30, atunci când PRO TV va difuza un nou episod din „Ferma. Orășeni vs. Săteni”.

George Burcea, îndrăgostit deşi n-a vrut

„Nu am venit aici să mă cuplez”, va spune Viviana la testimoniale, în timp ce George Burcea va vorbi deschis despre sentimentele pe care le are: „Sincer, nu știu cum am ajuns să mă îndrăgostesc de Viviana”. În schimb, Gabriel Toader va comenta în stilul caracteristic relația dintre cele două vedete: „Tu crezi că mie îmi stătea mintea la ce vorbea ea acolo despre George? Că a întors vaca de nări”.

Citeste si: BREAKING NEWS. Masca, obligatorie peste tot în România! Anunțul e cât se poate de clar - evz.ro

În momentul în care Viviana s-a reîntors la Ferma, George s-a grăbit spre ea, iar șatena i-a sărit în brațe fără ezitare. La scurt timp după aceea, cei doi îndrăgostiți se sărutau pasional, strângându-se în brațe, iar apoi au povestit amândoi cât de mult i-a emoționat reîntâlnirea.

'Reîntâlnirea cu George a fost foarte emoționantă. Nu mă așteptam să fie așa. M-am gândit mult la clipa în care o să-l revăd, dar mă gândeam că… Nu știu, nu neapărat că o să dăm uitării acel sărut din hambar, dar că o să ne comportăm așa cum eram și înainte', a mărturisit Viviana.

"A fost o reală surpriză și m-am bucurat teribil să o văd pe Viviana", a spus și George.

Sursa: ferma.protv.ro