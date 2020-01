Se pare că Alex Velea nu este singurul rival al artistului, ABI fiind atacat din toate părțile. Se pare că ABI este unul dintre cei mai controversați artiști la ora actuală și Dan Negru a vrut să-i dea o lecție prin aducerea mai multor ironii la adresa cântărețului.

Citeste si: Fulgy de la Clejani și-a desființat fosta iubită: "M-a trădat. A fugit. Este o c**vă"

Citeste si: Batalia pentru titlul de “Survivor Romania” incepe sambata, 18 ianuarie, la Kanal D!

După scandalul cu Alex Velea, ABI este atacat acum și de Dan Negru. Ce a spus prezentatorul despre el

Într-o postare devenită virală pe Facebook, Dan Negru face o comparație usturătoare între Sadio Mane, fotbalistul de la Liverpool și ABI.

“E virală fotografia cu telefonul spart a lui Sadio Mane de la Liverpool. L-am văzut aseară în Liverpool-Tottenham.

7,5 milioane de lire sterline caștigă pe an, vreo 150 mii pe săptămână.

‘Ce sa fac cu Ferrari, ceasuri cu diamante sau telefoane scumpe?

Ce ar face obiectele astea pentru mine?’ le-a răspuns Mane ălora de la Daily Star.

Mane a construit 8 școli in Senegal, 2 stadioane și in fiecare lună donează căte 70 de dolari fiecărui om sărac din orașul sanegalez in care s-a născut.

Sadio Mane are 27 de ani…

Zic să ne bucurăm de Abi Talent, reperele noastre ….😡”, a scris Dan Negru pe Facebook în dreptul unei fotografii cu Sadio Mane.

ABI este cunoscut de generația de tineri după ce a lansat papucii GUCCI. Artistul se laudă cu o mulțime de internauți pe Instagram care îl apreciază și se identifică cu el. Multitudinea de fani de pe Instagram i-a dat dreptul să pornească un război cu jigniri și cuvinte grele la adresa lui Alex Velea, motiv bun de discuție pentru fanii celor doi.

ABI a avut chiar și o intervenție telefonică în direct în cadrul unui post tv, în care a spus că oficial încheie războiul cu Alex Velea și nu va mai spune nimic despre el și familia lui atâta timp cât este reciproc.