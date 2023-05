"E coadă la el, se știe" Vica Blochina a spus tot adevărul despre Cristi Borcea! Și-a dorit sau nu o relație cu soțul Valentinei Pelinel

In articol:

Vica Blochina îl admiră pe Cristi Borcea și spune că acesta are o mare calitate, și anume, aceea că nu se abține să bage mâna în buzunar atunci când vine vorba despre bunăstarea femeii din viața sa. Prezentă în cadrul emisiunii „ 40 de întrebări cu Denise Rifai”, Vica a vorbit despre faptul că îl apreciază pe omul de afaceri pentru că nu este un bărbat zgârcit și îi face toate poftele partenerei sale.

De-a lungul timpului, Vica Blochina a declarat că este foarte selectivă în ceea ce privește bărbații din viața ei și își dorește să aibă alături un om care știe să se descurce și de la care are ceva de învățat. Potrivit fostei balerine, Cristi Borcea este unul dintre bărbații pe care îi admiră pentru că „știe prețul vieții”, dar nu a luat niciodată în calcul ipoteza unei relații cu acesta.

Citește și: Cum se simte Vica Blochina după operație: "Viața mea s-a schimbat". Vedeta ne-a povestit cum decurge recuperarea și cine a susținut-o cel mai mult| EXCLUSIV

Vica Blochina [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Hemoroizi externi – cauze si metode de tratament

Vica Blochina îl apreciază pe Cristi Borcea, dar nu și-ar dori o relație cu el

Invitată în cadrul emisiunii moderate de Denise Rifai, Vica a fost întrebată dacă s-ar vedea vreodată într-o relație cu Cristi Borcea. Fosta balerină a răspuns vehement și a declarat că nu i-a trecut niciodată prin gând acest lucru și nici nu și-ar dori o relație cu omul de afaceri. Mai mult, aceasta a povestit că îl cunoaște pe Borcea de pe vremea când ea și Victor Pițurcă aveau o relație, cei doi bărbați fiind prieteni.

„Ferească Dumnezeu! Dar nici nu a fost contextul acela. Am fost la « Teo Show » și a fost vorba despre relații și foarte des am auzit că fata a ieșit cu un băiat, a plătit jumi-juma, niște aberații pe care eu nu le înțeleg. Mi-a venit mie un exemplu, fiind la Teo, să le dau exemplu pe Cristi Borcea, care este plătitor. Nu există! Eu îl știu pe domnul Borcea de la Pițurcă, sunt prieteni, nici prin cap, vreodată, nu mi-a trecut de așa ceva”, a povestit Vica, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Citește și: Vica Blochina locuiește singură. Fiul ei, Edan, s-a mutat acasă la Victor Pițurcă

Vica Blochina susține că îl respectă pe Cristi Borcea pentru că „știe unde are și ce are de plată” și îl consideră un bărbat „șmecher”, râvnit de multe femei.

Citeste si: „L-am iubit foarte mult, cu toată umilința pe care mi-a dat-o.” Vica Blochina a spus adevărul despre relația pe care a avut-o cu Victor Pițurcă- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 30 mai 2023. Ce sfânt este prăznuit marți?- stirilekanald.ro

Citeste si: O nouă victorie pentru David Popovici! „Sunt foarte mulţumit de rezultat”. Ce note a obținut sportivul la examenul de Bacalaureat?- radioimpuls.ro

„Pur și simplu, da, eu consider că bărbatul ăla face viața așa cum este viața normal. De asta, toate femeile își doresc să facă copii cu el, este super mega plătitor. Eu nu contrazic lucrul ăsta, dar nu îmi doresc eu pentru mine. Nu se pune nicio problemă, dar, într-adevăr, știe prețul vieții și știe unde are și ce are de plată. E adevărat lucrul ăsta, atât. Nu! Mai mult, niciodată, nici prin visele mele, nu a existat așa ceva, să mă gândesc la așa ceva. Dar admir, pentru că e bărbat șmecher și știe exact cum se învârte viața. Cel mai șmecher din România. E coadă la el, se știe”, a mai precizat Vica Blochina.

Citește și: Victor Pițurcă nu și-a dorit copil cu Vica Blochina. Lucrul halucinant pe care fostul selecționer i l-a cerut vedetei: „M-a chinuit tatăl lui”