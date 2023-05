In articol:

Victor Pițurcă și Vica Blochina au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de 16 ani. Iată cum a reacționat Victor Pițurcă atunci când a aflat că Vica Blochina îl va face tată!

Victor Pițurcă nu a acceptat să aibă un copil cu Vica Blochina

Deși iubirea dintre ei era una foarte mare, Victor Pițurcă nu a dorit niciodată să oficializeze relația cu Vica Blochina și să se despartă de soția sa.

Vica Blochina i-a fost amantă timp de 16 ani și chiar l-a făcut și tată, cu toate că fostul selecționer nu a fost de acord deloc. Victor Pițurcă nu și-a dorit ca fosta balerină să îi dăruiască un moștenitor, motiv pentru care i-a cerut în nenumărate rânduri să întrerupă sarcina.

Vica Blochina știa că singurul lucru pe care îl are de făcut este să ducă sarcina la bun sfârșit, deși, luni întregi, Victor Pițurcă a chinuit-o și încerca să o convingă să scape de copil.

„Eu sunt un om rece și cu copilul meu am fost la fel. Mi-am dorit un copil. Copilul mi l-a dat Dumnezeu. Eu am știut că o să am copil. Eu am rămas însărcinată de ziua mea. Nu aveam niciun gând să scap de copil. M-a chinuit tatăl lui pe perioada de sarcină, pentru că încerca să mă facă să renunț. Eu înțeleg, dar știam că o să duc sarcina până la capăt”, a declarat Vica Blochina.

Victor Pițurcă nu și-a dorit copil cu Vica Blochina. Lucrul halucinant pe care fostul selecționer i l-a cerut vedetei: „M-a chinuit tatăl lui” [Sursa foto: Facebook]

Vica Blochina l-a înșelat pe Victor Pițurcă

Vica Blochina a recunoscut că l-a înșelat pe Victor Pișurcă de mai multe ori, în semn de răzbunare, întrucât fostul selecționer nu dorea să oficializeze relația cu ea și să se despartă de soție.

Fosta balerină a mărturisit că bărbații cu care l-a înșelat pe fostul partener erau cu mult peste acesta, atât în privința banilor, cât și a statutului social.

”Faptul că știind că niciodată nu o să fiu soția lui sau să avem o relație, eu l-am înșelat pe el foarte mult, foarte mult în toți anii ăștia, de răzbunare. Cred că a simțit, dar cumva a fost chestia de răzbunare a mea cu mine.

Toți cu care am fost erau mulți peste el, din toate punctele de vedere, ca social, ca bani, ca vârstă, dar pe el îl iubeam atât de mult că mereu mă întorceam înapoi”, a mărturisit Vica Blochina.

Cine este Vica Blochina

Vica Blochina, în vârstă de 47 de ani, este născută în data de 8 august 1975. Vedeta este originară din Lituania, însă s-a stabilit în România când avea 20 de ani. Aceasta s-a făcut remarcată ca și dansatoare la un club din Capitală, loc în care l-a cunsocut și pe Victor Pițurcă.

Vica Blochina a făcut parte dintr-o trupă de balet în țara sa natală.

