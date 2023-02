„E din ce în ce mai greu” Ileana Sterp se confruntă cu noi probleme de sănătate în sarcină. Sora lui Culiță Sterp a fost pusă în încurcătură

In articol:

Ileana Sterp este o mămică fericită și împlinită, însă, uneori se simte copleșită de emoții, moment în care nu ezită să-și împărtășească trăirile în mediul online. Recent, sora lui Culiță Sterp le-a vorbit admiratorilor ei despre problemele cu care se confruntă, cu doar câteva săptămâni înainte de a veni pe lume cel de-al doilea copil al familiei.

Ileana Sterp este mama unei fetițe minunate pe nume Carla, care, în scurt timp, va avea un frățior sau o surioară. Cum ziua cea mare se apropie cu pași repezi, emoțiile tinerei mămici devin din ce în ce mai mari, însă se pare că nu este lipsită nici de mici probleme de sănătate care i-au reapărut în ce-a de-a doua sarcină.

Cu ce probleme se confruntă Ileana Sterp?

Ileana Sterp le-a împărtășit admiratorilor ei că i-au apărut mai multe pete în jurul gurii, fapt care s-a întâmplat și în sarcina cu micuța Carla. Din acest motiv, sora lui Culiță Sterp le-a cerut sfatul admiratorilor ei, să o informeze în cazul în care știu dacă apar doar la fetițe sau nu este o regulă în acest sens.

Având în vedere că tânăra mămică nu cunoaște sexul copilului, încearcă să facă anumite conexiuni bazându-se pe prima experiență ca femeie însărcinată.

„Nu știu care-i treaba cu pătatul ăsta al feței în sarcină. Dacă vedeți, am niște pete pe aici (n.r. în jurul gurii). Sau dacă apar doar la un anumit sex al copilului sau apar și la fată și la băiat. Mie mi-au apărut la Carla, așa, câteva, doar aici, deasupra buzei superioare. Acum, văd că apar din nou. Asta ce înseamnă oare? Tot fată sau apar și la băiat?”, a spus Ileana Sterp pe Instagram.

Ileana Sterp, copleșită de responsabilități

Ileana Sterp este o femeie puternică, însă viața cu un copil mic ca femeie însărcinată pe cât de frumoasă, pe atât de dificilă poate fi. Nu puține au fost dățile în care sora lui Culiță Sterp a împărtășit cu admiratorii ei că se simte copleșită de cât de multe lucruri are de făcut în casă, iar starea de sănătate nici nu o prea o ajută.

„Într-adevăr, e din ce în ce mai greu. Gătit, curățenie, spălat, activități cu Carla, etc. Plus că nu pot să dorm noaptea, cred că asta îmi pune capac. Astăzi am stat toată ziua în pijamale, nu m-am simțit deloc bine. Mi-am dorit doar să o hrănesc pe Carla, în rest nu am făcut mare lucru”, le-a povestit Ileana Sterp urmăritorilor săi, pe contul personal de Instagram.