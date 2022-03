„E grav de tot” Cleopatra Stratan și Edward Sanda, clipe de panică la întoarcerea din vacanță! S-a întâmplat când au ajuns în România

In articol:

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au avut parte de o vacanță minunată la Paris. S-au simțit bine și au petrecut clipe valoroase împreună. Când credeau că nimic problematic nu se mai poate întâmpla, situația a scăpat de sub control chiar când au ajuns în România, în aeroport.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda s-au distrat pe cinste în Franța, dovadă în acest sens stau chiar imaginile pe care le-au tot postat din vacanță. Cu zâmbetul până la urechi, cei doi și-au creat unele dintre cele mai frumoase amintiri.

Citeste si: Cleopatra Stratan, prima reacție după ce a fost judecată că s-a căsătorit la 19 ani! „Cică suntem «cel mai grăbit cuplu»"

Cleopatra Stratan și Edward Sanda, probleme în aeroport

Totul părea perfect, însă Cleopatra Stratan și Edward Sanda au avut parte de o surpriză total neplăcută în momentul în care au ajuns în aeroportul din România. Au constatat că bagajul de cală nu a mai ajuns la ei.

Citeste si: Joe Biden, decizia extrem de periculoasă a momentului. Se întâmplă chiar azi la granița cu Ucraina. Cum va reacționa Putin?- bzi.ro

Deranjați total din cauza acestei situații, artistul a postat în mediul online un mesaj prin care le-a mărturisit fanilor lor că speră ca în scurt timp să ajungă bagajul la ei. Dintre cei doi, Cleopatra Stratan este cea care suferă cel mai mult, pentru că avea în bagaj foarte multe lucruri importante pentru ea.

„Ne-am reîntors în România noastră, dar ce credeți? Bagajul nostru de cală a decis să mai rămâna puțin în Franța, în Paris, că nu a ajuns. Noi am ajuns dar el nu. S-o fi pierdut, o ajung, nu știm. Noi sperăm să vină astăzi sau mâine.(...) Să zicem că printr-o întâmplare s-ar fi pierdut. Cu mine scăpați repede, dar cu Cleuța e grav de tot. Eu am câteva haine, la ea e problema, are ce vrei și ce nu vrei în el.", le-a povestit Edward Sanda fanilor de pe Instagram.

Cleopatra Stratan [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Cleopatra Stratan și Edward Sanda au făcut anunțul despre copil, la doar câteva luni de la căsătorie: „Fată”

Cleopatra Stratan și Edward Sanda nu s-au înscris la facultate

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au decis ca, momentan, să nu se înscrie la facultate și să își focalizeze toată atenția pe pasiunea lor, muzica. Cei doi au foarte multe planuri de viitor, iar o facultate nu le-ar fi permis să facă tot ceea ce ei își doresc din cazua lipsei timpului.

"Nu mi-a fost niciodată rușine sau nu mi-e rușine să spun asta. Mi-am focusat toată energia și munca asupra muzicii și cred că mi-a ieșit. Dacă aș fi la o facultate, n-aș putea să mai stau atât în studio, să compun, să fac muzică. Dacă am face asta nu ne-am mai axa pe muzică. Probabil, în viitor, o să ne facem și studii superioare. Dacă o să aleg să fac o facultate, o să aleg ceva care ar merge mână în mână cu muzica. Nu mă văd să mă las de muzică, este pasiunea mea, viața mea, nu pot. Vrem să ne deschidem și o afacere, iar pentru asta îți trebuie niște cunoștințe. Nu spun mai mult, o sa vedeți la momentul respectiv", a declarat Edward Sanda într-o emisiune tv.