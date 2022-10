”E o cură drastică, nu toată lumea o poate ține” Anna Lesko își dezvăluie secretul unui corp tras parcă prin inel. Ce dietă urmează artista

In articol:

Anna Lesko are 43 de ani, dar nu-și simte vârsta și nici nu o arată. Și asta pentru că felul în care se prezintă artista pe scenă, la TV sau pe rețelele de socializare este unul spectaculos.

Sexy din fire, posesoarea unei garderobe extravagante, dezinvoltă și conștientă de atuurile sale, cântăreața nu ezită să se mândrească cu trupul său.

Anna Lesko: ”Eu nu cred în cure, eu cred într-un stil de viață echilibrat”

Pentru a arăta astfel, deși mulți ar crede că Lesko își petrece toată ziua în sala de sport, urmând neîncetat o dietă drastică, cântăreața spune că nu face eforturi uriașe.

Face sport din pasiune, dar cu măsură, mănâncă ce vrea și când vrea, dar în cantități mici, însă are și câteva secrete care o ajută să nu-și piardă silueta trasă parcă prin inel.

Dorința de a arăta bine și de fi sănătoasă a împins-o ca cel mult de două ori pe an să se supună unui regim alimentar foarte strict.

O cură de detoxifiere a ficatului, cu miere și lămâie, îi este de ajuns să arate ca la 20 de ani. În rest, notează ea, nu este adepta dietelor, ci a unui stil de viață sănătos care să funcționeze pe termen lung și care să aducă beneficii atât la exterior, cât și la interior.

”Într-adevăr, am 43 de ani, dar cred că este vorba și despre ADN, însă pe lângă asta vin și multe alte accesorii: dorința și motivația permanentă de a arăta bine, de a fi sănătos atât fizic, cât și psihic. Diete nu țin, am una singură de detoxifiere a ficatului (cea cu miere și lămâie, e ca un fel de limonadă, practic te hidratezi toată ziua, dar nu ai voie să mănânci nimic; este o cură drastică, între 7 și 14 zile. Nu toată lumea poate să o țină. Eu o fac o dată sau de două ori pe an). Eu nu cred în cure, eu cred într-un stil de viață echilibrat, într-o alimentație sănătoasă. Trebuie să recunosc că nu mă abțin de la pofte, dar mănânc în cantități mici. Dulce nu prea mănânc și cred că asta contează foarte mult. Am făcut sport mereu, l-am întrerupt aproximativ acum trei ani și m-am reapucat acum trei luni, sunt o fire activă, am arderile bune”, a spus Anna Lesko, conform Viva.

Iar pe lângă grija pe care o are față de ceea ce își pune în farfurie, fosta iubită a lui Irinel Columbeanu spune că apelează și la specialiști.

Notează, însă, că nu are răbdarea necesară pentru a sta cu orele în saloanele de înfrumusețare, așa că doar o dată pe săptămână merge la dermatolog pentru a avea grijă de tenul ei.

”Nu știu ce să vă spun, nu fac minuni, sunt normală. Într-adevăr, îmi place să țin cont de faptul că trebuie să arăt bine. Îmi îngrijesc pielea. Nu exagerez cu salonul de frumusețe sau de cosmetică, nu am răbdare. O dată pe săptămână apelez la doctorul meu dermatolog pentru hidratarea tenului”, a mai notat artista.