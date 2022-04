Anna Lesko și-a ascuns sarcina timp de 8 luni! De ce a recurs artista la acest gest: „Mi-a fost foarte frică”

In articol:

Anna Lesko este mămica unui băiețel minunat pe nume Adam. În momentul în care a rămas însărcinată, artista și-a dorit să păstreze secret cât mai mult timp acest lucru, și se pare că i-a reușit vreme de 8 luni.

Invitată în cadrul unei emisiuni, cântăreața a explicat de ce a ales să facă acest lucru la vremea respectivă.

Adam, fiul Annei Lesko, are 8 anișori și are o relație foarte specială cu mama sa. În urma relației pe care a avut-o cu Adrian Neniță, a rezultat micuțul Adam, de care cântăreța este foarte mândră.

Anna Lesko, motivul pentru care a decis să-și ascundă sarcina

În momentul în care a rămas însărcinată, Anna Lesko a decis să țină secret faptul că urmează să devină mămică. Se pare că artista s-a temut de presă și de stresul care ar fi putut veni odată cu dezvăluirea acestui lucru.

Anna Lesko a mărturisit că nimeni nu a observat că este însărcinată, nici măcar dansatoarele ei, cu toate că a avut foarte multe evenimente și spectacole de onorat în acele luni.

„Aceste ținute au fost create pentru momentul în care eram însărcinată cu Adam. La 7 luni am dezvăluit. Nu se vedea absolut nimic. Nici dansatoarele nu s-au prins.

Toată lumea trebuia să nu știe. Ecografiile le făceam la Chișinău, a fost o poveste ca să țin această sarcină în secret. Este o măiestrie să canalizezi atenția de la o burtică. Am făcut 7 concerte în noaptea de revelion în această ținută, nu te prindeai. Mi-a fost foarte frică de stres, de presă.

Am vrut să mă feresc. După ce s-a aflat, în luna a 8-a, a trebuit și să refuz evenimente pentru că erau foarte multe”, a declarat cântăreața, în platoul emisiunii.

Anna Lesko [Sursa foto: Instagram]

Cum reușește Anna Lesko să se mențină în formă?

Anna Lesko are un trup tras prin inel chiar și la această vârstă. A adus pe lume un copil, însă sarcina nu i-a afectat silueta. Artista are o alimentație bazată pe mâncare gătită cu multe legume și evită carbohidrații pe cât este posibil, însă acest lucru nu înseamnă că, din când în când, nu-și îndeplinește câte-o dorință culinară.

„Eu nu am fost niciodată grasă sau mai plinuță. Nici când am fost însărcinată. Cel mai mult cred că am oscilat cu un kilogram, maximum două, dar care nici nu se observă. Am aceleași haine de acum o mie de ani. Poate mi s-a modificat un pic corpul după naștere. Am observat că anumite rochii îmi vin acum fixe la torace, dar atât.

Poate și pentru că eu nu mănânc carbohidrați în mod excesiv. Nu sunt genul de femeie care să mănânce zilnic pâine, paste sau pizza. Mănânc paste o dată la ceva timp. În rest, mănânc doar ce gătesc eu. Mă bazez foarte mult pe legume. Singurele dăți când nu mai țin cont sunt atunci când am pofte de ceva anume, dar după revin la stilul meu alimentar. Am norocul că, și dacă pun două kilograme, le pun uniform”, a declarat Anna Lesko în urmă cu ceva timp.