E oficial! Când apare ultimul sezon La Casa De Papel (Money Heist). Nimeni nu se aștepta să se întâmple asta la final

Ultimul sezon La Casa De Papel (Money Heist) va fi difuzat de Netflix în două părți, care vor fi lansate la date diferite.

Când apare ultimul sezon La Casa De Papel (Money Heist)

Ce se întâmplă în sezonul 5 din La Casa De Papel (Money Heist)[Sursa foto: Captură YouTube]

Ultimul sezon al serialului La Casa De Papel (Money Heist), original Netflix, va fi lansat în două părți. Prima parte va fi lansată pe 3 septembrie și a doua parte pe 3 decembrie.

„Când am început să scriem partea 5 în mijlocul pandemiei, am simțit că trebuie să schimbăm ceea ce era de așteptat din sezonul de 10 episoade și am folosit toate instrumentele pe care le-am putut pentru a crea senzația unui final de sezon sau final de serie în primul volum în sine.”, a declarat Álex Pina, creatorul seriei.

„În Volumul 2, ne concentrăm mai mult pe situația emoțională a personajelor. Este o călătorie prin harta lor sentimentală care ne leagă direct de plecarea lor.”

Potrivit sinopsisului oficial Netflix, banda a fost închisă în Banca Spaniei de peste 100 de ore.

Au reușit să salveze Lisabona, dar cel mai întunecat moment este asupra lor după ce și-au pierdut unul din membri. Profesorul a fost capturat de Sierra și, pentru prima dată, nu are un plan de evadare. Tocmai când se pare că nimic altceva nu ar putea merge prost, apare un inamic mult mai puternic decât oricare cu care s-au confruntat: armata. Se apropie sfârșitul celui mai mare hoț din istorie și ceea ce a început ca un jaf se va transforma într-un război.

Ce se întâmplă în sezonul 5 din La Casa De Papel (Money Heist)

Netflix a lansat și un teaser pentru La Casa De Papel (Money Heist) Partea 5.

În primul volum, „am început un stil foarte agresiv, punând banda într-o situație critică”, a declarat Álex Pina, creatorul serialului, citat în comunicatul de presă.

Al doilea volum se va concentra mai mult pe „starea emoțională” a personajelor și evoluția lor de la începutul seriei. „La Casa de Papel” este un serial care povestește despre furtul spectaculos al fabricii de bani din Madrid, de tâlhari conduși de un personaj misterios, poreclit „Profesorul”.

Primele sale 15 episoade au fost inițial difuzate pe canalul spaniol Antena 3. Apoi s-a bucurat de un succes internațional imens datorită difuzării sale pe Netflix, care a finanțat următoarele sezoane. Câștigător al Premiului Emmy 2018 pentru cel mai bun serial dramatic, „La Casa de Papel” este unul dintre cele mai vizionate serii de pe platformă. Al patrulea sezon, lansat în aprilie 2020 pe Netflix, a fost urmărit de aproximativ 65 de milioane de oameni.