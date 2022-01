E oficial! Dan Negru, noua vedetă Kanal D. Prezentatorul TV face primele declarații: „Când am intrat în studiourile Kanal D am găsit oameni la fel de pasionați”

In articol:

Personalitate energică, complexă, cu o experiență de peste 20 de ani în media, prezentator, dar și scenarist și realizator TV de succes, cu o energie inepuizabilă și reinventându-se în permanență, Dan Negru este pregătit să cucerească în continuare publicul făcând ce știe mai bine, televiziune, la Kanal D.

Dan Negru vine la Kanal D

„Pasiunile fac viața frumoasă. Am avut șansa ca profesia mea să-mi fie și pasiune și-n drumurile mele am întâlnit oameni cu aceleași aspirații. Când am intrat în studiourile Kanal D am găsit oameni la fel de pasionați și am reîntâlnit colegi cu care am construit mari succese de-a lungul anilor; îi cunosc de o viață și ne leagă aceeași dorință, aceea de a face televiziune. Și cum o călătorie se măsoară cel mai bine în prieteni, va propunem să ne împrietenim în călătoria asta. Și vă garantăm că va fi una grozavă!”, a spus Dan Negru.

Format la școala de televiziune Valeriu Lazarov și reprezentant valoros al unei generații de aur de oameni de TV, celebrul prezentator s-a aflat la cârma unor formate internaționale de anvergură precum "Guess My Age", "Beat The Blondes", "Who Wants to Be a Millionair", "Ciao Darwin", "Star Factory", “Deal or No Deal”, “Minute to Win It”, “Money Drop”, “Let’s Make a Deal".

A fost supranumit “Regele audiențelor” datorită reușitelor obținute de-a lungul timpului, atât în România, cât și în Republica Moldova.

A fost inclus în “Top Host European Broadcast” datorită faptului că a prezentat simultan, în două țări (România și Republica Moldova), formate TV internaționale, care au fost lider de audiență.

Anul 2022 vine, așadar, cu surprize uriașe pentru telespectatorii Kanal D, care vor avea parte de noi experiențe totale în ceea ce privește spectacolul TV la superlativ.

Dan Negru e pregătit să le ofere celor de acasă, din fața micilor ecrane, enterteinment pur și reîntâlnirea cu unul dintre cei mai iubiți prezentatori de televiziune.