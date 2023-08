”E plină lumea de relații” Cătălin Bordea, reacție radicală în online, la mai bine de o lună de la divorț. Comediantul a spus care este motivul rupturii lanțului de iubire

In articol:

După o relație de 11 ani, Cătălin Bordea și Livia au surprins pe toată lumea atunci când și-au anunțat divorțul, în ciuda numeroaselor declarații publice de iubire pe care el i le făcea constat brunetei și a liniștii ce părea că domnește asupra lor.

Vestea a venit ca un trăsnet pentru apropiații, familiile și prietenii celor doi, dar și pentru cei care luau cuplul lor drept un exemplu demn de urmat.

Cătălin Bordea, reacție radicală în online, la mai bine de o lună de la divorț [Sursa foto: Facebook ]

Cătălin Bordea, secretul unei relații sănătoase

Însă, inevitabilul s-a produs și fiecare a pornit pe un alt drum, unul pe care pe Bordea l-a făcut să fie vocal în mediul online, în ceea ce privește iubirea, relațiile, comunicarea, infidelitatea și respectul dintre doi oameni.

Astfel că, nu puține sunt mesajele pe care acesta le-a distribuit în atenția celor care fac parte din comunitatea sa, în cel mai recent punând accentul pe comunicarea eficientă și transparentă dintr-un cuplu.

Conform spuselor sale, viața în doi ar fi mai ușoară și mai frumoasă și asta ar înseamna mai puține separări, dacă și numai dacă, ambii parteneri ar știi ce să ceară unul de la celălalt și cum să își spună dorințele.

Pentru că doar așa, mai menționează el, nu s-ar mai face interpretări greșite de o parte și de alta și niciunul dintre parteneri nu ar deveni, în timp, un om plin de frustrări, gânduri și ranchiună.

În caz contrar, când comunicarea este ineficientă, pe lângă sentimentele și gândurile negative, el spune că există și șansa ca la orizont să apară cineva care să știe ce și cum să comunice și să fie bun pentru partenerul care se simte neînțeles.

„- Bună ziua, ce doriți? mă întreabă vânzătoarea. -Salată de vinete, vă rog. Am plecat din magazin cu ce am cerut și mă gândeam cât de uşor ar fi și în relații dacă am cere ce avem nevoie. Dacă la întrebarea: „Ce doriţi?”, răspundeam: „Nu știu, tu ce crezi?”, eram rugat să plec și să las următorul client care pare că știe ce vrea. Comunicați, dracului! E plină lumea de relații bazate pe hieroglife și de „arheologi” frustrați că nu știu ce a vrut să zică autorul”, este mesajul postat de Cătălin Bordea, pe InstaStory.