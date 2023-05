”E răzbunarea Serenei Wiliiams! S-a dus la Mouratoglou”! Ipoteză dură în cazul de dopaj al Simonei Halep

In articol:

Simona Halep (31 de ani, locul 34 WTA) este cu moralul la pământ în aceste zile. Agenția Internațională pentru Integritatea în Tenis, ITIA, a cerut amânarea audierii sale pentru a treia oară în cazul de dopaj, mai mult, i s-a adus o nouă acuzație legată de pașaportul biologic.

Jucătoarea de tenis este dezamăgită și șocată de atitudinea reprezentanților ITIA și se întreabă dacă nu cumva este victima unor jocuri de culise.

Ipoteză neașteptată în cazul de dopaj al Simonei Halep! ”Vor să pună de fapt o greutate pe vechea acuzație!”

Neputincioasă, Simona Halep nu poate decât să accepte ce i se întâmplă și să găsească adevărații vinovați. Tenismena are susținerea familiei, a prietenilor și a fanilor de pretutindeni, care au inițiat și o petiție online în care se cere stoparea ”hărțuirii” sportivei.

În plus, Dumitru Dragomir (76 de ani), fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), lansează și o ipoteză neașteptată în cazul de dopaj.

Invitat de Horia Ivanovici într-o emisiune în care era dezbătută situația Simonei Halep, omul de fotbal Dumitru Dragomir a marșat pe idea că jucătoarea de tenis ar fi victima unui complot al străinilor: „Doamne, e româncă, ce vă mirați! Ne-au luat toate bogățiile, vor să ne ia și medaliile și tot! Voi nu vedeți? Dacă ai noștri s-au purtat cum s-au purtat cu Năstase, cu Nadia Comăneci, cu Hagi! Când faci bine, în loc să se întoarcă tot binele, se întoarce răutatea și disprețul că ești român și ai succes.

Asta nu e acuzație, e o aberație! Ascultați ce vă spune Mitică Dragomir. M-am interesat și am vorbit cu doctorul Popescu. Ei vor să dea un exemplu pe plan mondial și n-aveau altă nație mai slabă decât a noastră. Au luat-o pe-asta! Vor să pună de fapt o greutate pe vechea acuzație! Adică să îi dea patru ani cu alte cuvinte! Eu n-am vrut să spun asta”, a declarat Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.

Simona Halep [Sursa foto: Instagram]

Dumitru Dragomir susține că Simona Halep a greșit când a ales să se antreneze cu Mouratoglou! „Se răzbună Serena Williams care e foarte puternică?”

Dumitru Dragomir nu s-a oprit doar la acest discurs, ci a mai lansat o ipoteză neașteptată care o are în prim-plan pe Serena Williams.

„Se răzbună Serena Williams care e foarte puternică? Știi care a fost greșeala cea mai mare a carierei lui Halep, nu? S-a dus la Mouratoglou. A intrat în gura lupului! Mouratoglou, fostul antrenor al surorilor Williams și așa mai departe. Ăia sunt ca frații! Să vedem dacă o fi nevinovată, dar au terminat-o cu acuzația asta și imaginea”, a comentat Dumitru Dragomir, conform sursei citate.

Serena William a ”întrerupt brutal relația cu Mouratoglou”, din cauza Simonei Halep

În luna mai a anului 2022, Simona Halep anunța că are un nou antrenor, nimeni altul decât Patrick Mouratoglou, care a lucrat o perioadă lungă de timp cu Serena Williams.

Totodată, această nouă colaborare a stârnit multe controverse, întrucât situația nu ar fi fost deloc pe placul vedetei americane, ani de zile eleva antrenorului francez.

Serena Williams a fost extrem de deranjată de faptul că reputatul tehnician a acceptat să colaboreze cu Simona Halep, iar din acest motiv, sportiva americană a ”întrerupt brutal relația cu Mouratoglou”.

Simona Halep [Sursa foto: Instagram]

Simona Halep susține că trăiește cel mai negru coșmar!”Mă simt neajutorată în fața unei asemenea hărțuiri”

Simona Halep pare că nu mai reușește să iasă la suprafață în acest moment și declară că trăiește cel mai negru coșmar din viața ei.

„Acum, că am stabilit clar că am fost victima unei contaminări, au venit cu o așa-zisă evaluare anormală a sângelui. Trei experți renumiți la nivel mondial mi-au studiat testele de sânge și a fost foarte clar că sângele meu este complet normal” , a spus Simona Halep, vineri, pe conturile ei de socializare. „ Începând cu 7 octombrie, când am fost acuzată de dopaj de ITIA, am trăit cel mai negru coșmar din viața mea. Mă simt neajutorată în fața unei asemenea hărțuiri și a unei motivații din partea lor să mă găsească vinovată. Încă o dată, toată viața am fost total împotriva oricărei forme de a trișa. Nu se aliniază valorilor mele! Singurul lucru la care sper în acest moment este să am posibilitatea să beneficiez de independența și imparțialitatea judecătorilor într-un tribunal care îmi va da șansa de a-mi demonstra nevinovăția.

Am încredere deplină în justiție și aștept cu nerăbdare să îmi prezint cazul la audierea programată la sfârșitul lunii mai, după câteva amânări cauzate de ITIA” , au fost cuvintele scrise de Simona Halep.