Livian de la Puterea dragostei a fost văzut în compania unei blonde misterioase, la scurt timp după despărțirea de definitivă de Bianca Comănici. Ei bine, toată lumea se întreabă cine este tânăra și ce legătură este între ei.

În fotografii apare Andra, o tânără blondă cu forme apetisante, despre care se spune că este sora unui bărbat cunoscut. Fanii cuplului au observat apropierea lui Livian de tânără misterioasă și au descoperit imediat cine este. Vorbim de sora unui fost concurent din casa Puterea dragostei, prieten bun cu câștigătorului sezonului 2 al emisiunii. Ei bine, Andra este chiar sora lui Andrei Poptelecan.

Livian de la Puterea dragostei, prins cu noua iubită într-o parcare

Deși toată lumea știe că Livian este prieten cu Andrei Poptelecan, curios este faptul că în imaginile în care fostul iubit al Biancăi Comănici apare alături de Andra, bunul său prieten nu este cu ei. Acest lucru i-a dus pe toți cu gândul că Livian are o relație mai apropiată cu Andra, nu o consideră doar sora prietenului său și nu se întâlnesc doar atunci când Andrei Poptelecan este de față.

În imaginile în care apar împreună, Livian și Andra sunt relaxați și zâmbitori, semn că se simt foarte bine unul în compania celuilalt.

Livian, împreună cu Andra (stânga) și mai mulți prieteni

Livian de la Puterea Dragostei îi dă replica Biancăi, după ultima despărțire

Livian de la Puterea Dragostei a vorbit și despre adevăratele motive care au dus la despărțirea finală de Bianca Comănici. Câștigătorul Puterea dragostei sezon 2 a fost deranjat de anumite afirmații făcute de Bianca Comănici, în public, iar acest lucru l-a făcut să vorbească.

„Am văzut interviul. Am văzut o parte din live-ul Biancăi și am zis că nu se poate să nu spun ceva. Asta trebuie să o fac din respect pentru susținătorii mei”, a început Livian să spună pe vlog.

Livian susține că s-a gândit serios dacă relația lui cu Bianca trebuie să meargă mai departe sau nu.

„Sunt anumite situații care m-au deranjat. Nu sunt chiar așa cum pretind a fi. O să zic doar unde nu e adevărat, să nu trăiască alții cu impresia că eu sunt nu știu cum. În momentul de față Bianca nu este blocată pe Instagram la mine. Bianca m-a blocat atunci, m-a adăugat la prieteni, dar eu nu i-am mai dat din cauza discuțiilor pe care le-am avut”, a spus Livian, după ce a fost întrebat dacă el și Bianca sunt prieteni în mediul online.

Livian spune că a simțit faptul că Bianca nu mai avea aceleași sentimente pentru el.

„Eu când am ajuns la ea, nu știu de ce, am avut impresia că e ca și cum îți pierzi interesul față de cineva și vrei pe altcineva. Ești asa rece... și am avut impresia asta când am văzut-o. Nu a sărit să mă ia în brațe, dar nu a făcut chestia asta pentru că era nervoasă din altă cauză. Eu eram nervos tot din altă cauză. Am rămas la ea, afirmația Biancăi că am dormit cu Peți e aiurea și a fost aruncată nu știu cu ce scop. Nu ai cum să zici așa ceva, chiar dacă era la caterincă”.

„În toată agitația asta sunt minutele alea de deplasare pentru că tu dacă ai treaba la stomatolog, eu nu intru cu tine la stomatolog, dar drumul dintre magazin și stomatolog, poți să ai iubire. Zilele treceau și era tot mai dubioasă treaba”, a mai declarat Livian.