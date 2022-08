Echipamentul de campion al lui David Popovici a adunat în mai puțin de o lună donații de peste 40.000 euro

În mai puțin de o lună, peste 40.000 euro au fost strânși în cadrul campaniei demarate de Hope and Homes for Children alături de campionul mondial la natație, David Popovici. A fost nevoie de circa 2650 de donații pentru ca acest lucru să fie posibil.

David Popovici a donat casca și ochelarii cu care a concurat la Campionatele Mondiale de Natație de la Budapesta pentru a strânge bani pentru Florentina Filipovici, fostă vicecampioană mondială la canotaj juniori.

Florentina se luptă în prezent cu o boală grea, este mamă a trei copii cu vârste între 4 și 8 ani și nu are unde să locuiască împreună cu fetița și cei doi băieți.

Pentru ei, David s-a alăturat Hope and Homes for Children și a făcut apel la donații pe hhc.galantom.ro/p/davidpopovici. La finalul campaniei ce se va încheia vineri, 26 august, ora 14.00, unul dintre donatori va intra în posesia căștii și a ochelarilor lui David, prin tragere la sorți. Florentina Filipovici va avea acum casa ei, în care să poată trăi alături de cei trei copii.

Fundația Hope and Homes for Children a demarat în primăvara acestui an construcția unei case cu trei camere pentru Florentina, în satul ei natal din județul Suceava, însă pentru finalizarea, mobilarea și utilarea ei, erau necesare fonduri suplimentare.

"Acum, cea mai mare dorință a Florentinei se va îndeplini datorită ajutorului primit de la David și de la atâția oameni cu inimă mare – va putea trăi în siguranță împreună cu copiii ei", afirmă

Robert Ion, Director de Fundraising și Comunicare, Hope and Homes for Children România. "Îți mulțumim, David, pentru că am putut, împreună, să construim una dintre cele mai de succes campanii umanitare de pe platforma Galantom! Le suntem recunoscători donatorilor care au făcut posibilă, într-un timp record, strângerea sumei care să-i asigure Florentinei și familiei ei un viitor liniștit", mai spune Robert Ion.

Încă poți intra în tragerea la sorți pentru echipamentul de campion al lui David Popovici!

Cei care doresc să intre în tragerea la sorți pentru casca și ochelarii lui David, o mai pot face până vineri, 26 august 2022, la ora 14.00,

pe pagina de Galantom: hhc.galantom.ro/p/davidpopovici, printr-o donație de 25 lei sau mai mult.

Tragerea la sorți va avea loc până cel târziu la data de 2 septembrie 2022, numele câștigătorului urmând a fi anunțat pe https://hopeandhomes.ro/ și pe canalele de social media ale Fundației Hope and Homes for Children.

Suma adunată va fi dublată de Genpact.

Suma totală donată în perioada campaniei va fi dublată de compania Genpact, ce susține Hope and Homes for Children încă din 2017.

Foto David Popovici – [email protected] giandalberto/ LaPresse

Pentru mai multe informații:

Anca Frumușani-Coltuc, Hope and Homes for Children

tel. 0790/ 301 560, email: [email protected]@hhc.ro;

Despre Hope and Homes for Children România

În total, în 24 de ani de intervenții, Hope and Homes for Children România a susținut aproape 38.000 de copii să rămână în siguranță lângă părinții sau familia lor extinsă și să nu fie instituționalizați, prin programul de Prevenire a separării copilului de familie. Fundația susține, de asemenea, procesul de dezinstituționalizare, prin închiderea centrelor de tip vechi și identificarea de soluții alternative de locuire pentru copiii care sunt scoși de acolo.

Din 1998 și până la finalul anului 2021, Fundația a contribuit în mod direct sau indirect la închiderea a 63 de centre de plasament de tip vechi (orfelinate). Prin eforturile Hope and Homes for Children și ale partenerilor săi au fost dezvoltate 116 case familiale, cu peste 6.700 de copii scoși din orfelinate și aproximativ 1800 reintegrați în familia naturală sau extinsă.