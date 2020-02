Un

accident tragic s-a petrecut duminică seară, în municipiul Cluj-Napoca.

Pompierii sosiți la locul solicitării au găsit două autoturisme avariate, în care se aflau încarcerate două persoane.

Pompierii au acționat pentru descarcerarea tânărului de 22 de ani, aflat în stare de inconștiență și a unei femei de cca 40 de ani care era conștientă și cooperantă.

La fața locului au sosit și trei echipaje SMURD, însă cea mai tânără victimă nu a mai putut fi salvată.

Filip se afla la volanul mașinii sale în momentul în care a intrat în coliziune cu alt autoturism. Tânărul de 22 de ani a murit la spital din cauza rănilor suferite.

Cum s-a produs accidentul

Din păcate, deși au fost efectuate manevre de resuscitare tânărului de 22 de ani, care a fost descarcerat în stare de inconștiență, corpul acestuia nu a răspuns, fiind declarat decesul de către medicii SMURD și SAJ. Manevrele au fost începute imediat de către un medic care se afla în trecere și au fost continuate mai bine de o oră de către medicii SMURD și SAJ, însă fără a putea readuce semnalele vitale pentru tânărul de 22 de ani.

Tanarul in varsta de 22 de ani conducea auto dinspre gara inspre centru, pe strada Horea, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu un auto condus din sens opus. In acest moment, conducătorul auto care circula regulamentar si doi pasageri din acelasi auto primesc ingrijiri de specialitate. Imediat dupa impact, soferul care ar fi provocat acc., impreuna.cu pasagerul, au fugit de la fata locului, fiind depistati de politisti pe.strada Racovita( 0,35 mg/l alcool pur in aerul expirat).

Auto condus de tanarul de 21 de ani a luat foc, necesitand interventia pompierilor.