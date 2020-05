Ela Craciun, la Urgente cu fiica ei: "Dureri foarte mari!"

In articol:

Ela Crăciun a avut parte de momente de panică, fiind nevoită să ajungă la spitalul de urgență cu fiica ei. Micuța Alesia, în vârstă de opt ani, a suferit un accident căzând și fracturându-și degetul inelar.

Dacă la început părea că are o simplă entorsă, fetița a manifestat dureri din ce în ce mai mari, astfel că mama ei a dus-o de urgență la spital, unde i s-a făcut radiografie și s-a constatat că are fractură.

Medicii i-au imobilizat degetul și i-au pus atelă, cu care va trebui să stea cel puțin 10 zile. În tot acest timp, ea va trebui să țină pasul orelor online de la școală, iar mama ei o va ajuta să redacteze temele pe care trebuie să le rezolve.

„Am tras o sperietură zdravănă pentru că Alesia a început să manifeste dureri foarte mari la ceva timp după ce a căzut. Am crezut că a fost un incident inofensiv inițial, însă am mers de urgență la spital când am văzut că situația e destul de gravă. I-au descoperit degetul fracturat și i s-a pus atelă cu care va trebui să stea 10 zile. Alesia e foarte năzdrăvană. Face cât 10 băieți la un loc. Este prima ei accidentare urmată de fractură. Sper să fie ultima, totuși. Momentan avem ceva probleme cu lecțiile. Degetul rupt este de la mâna dreaptă, așa că îi este dificil să tasteze cu cealaltă mână, darămite să și scrie. Așa că trebuie să o ajut eu de fiecare dată. Îmi dictează și eu redactez”, povestește Ela Crăciun

Alesia este deja o vedetă în mediul online. Are propria pagina de Instagram și propriul canal de IGTV. Filmările sale sunt urmărite și apreciate de mulți copii de vârsta ei care, atunci când o întâlnesc în viața de zi cu zi, o asaltează pentru a le da autografe și a se fotografia cu ei.