Ela Crăciun, suspectă de COVID-19! Simptomele au făcut-o să se testeze urgent: „Spaima prin care am trecut...”

Ela Crăciun a avut parte de un adevărat șoc atunci când a încpeut să aibă simptome specifice coronavirusului. Stările de oboseală și de răceală au luat-o brusc, în timp ce se afla la masaj. Celebra prezentatoare tv și-a anulat tot ce avea de făcut în ziua respectivă și s-a grăbit la spital să-și facă testul Covid-19. Vedeta a mărturisit că sănătatea era mai importantă decât orice altceva. Ea a ales să nu povestească nimic pe rețelele de socializare până la aflarea rezultatului.

„Simptomele au început brusc miercuri. Eram la masaj și deodată m-a lovit o durere de cap puternică și un țiuit în urechi. Abia m-am putut ține pe picioare atunci când m-am ridicat. Am ajuns acasă și am anulat tot ce aveam de făcut pentru acea zi. Am sperat că simptomele vor trece și că, de a doua zi, voi relua ce aveam de făcut. Durerea de cap a continuat însă, și a apărut și o durere în gât și o stare generală de oboseală. Mă dureau ochii, simțeam că ard, dar nu aveam febră. Ba mi-era frig, ba mi-era cald. Primul lucru la care m-am gândit a fost să nu fi contactat virusul de undeva, deși eu sunt foarte atentă atunci când ies din casă și mă protejez ca la carte. Copiii mei sunt la munte, la bunici, soțul meu nu prezintă niciun simptom, așa că am luat în calcul și varianta de a fi doar o răceală de sezon. Totuși, am considerat că nu este de joacă și m-am duc la o clinică pentru a face testul COVID. Rezultatul avea să vină a doua zi, vineri. Nu i-am anunța încă pe ai mei, ca să nu îi panichez, și nici nu am postat pe social media nimic legat de acest subiect, până nu aveam să văd rezultatul testului”, a declarat Ela Crăciun.

Din fericirea, testul a adus vești bune pentru Ela Crăciun. Prezentatoare tv a mărturisit că este o simplă răceală, dar care a speriat-o foarte tare. Ea a făcut un apel la urmăritorii săi să aibă gijă de ei și apropiații lor în această periadă.

„Joi noaptea abia am închis un ochi. Nu doar că mă simțeam rău, dar eram neliniștită referitor la rezultatul testului. Dimineață, din fericire, rezultatul a fost negativ. Sunt doar răcită. Voi sta zilele acestea acasă, să mă tratez. Am ajuns să fiu fericită că sunt doar răcită... Spaima prin care am trecut îmi reamintește cât de important este să avem grijă de noi și să nu ne jucăm cu sănătatea noastră. Dincolo de orice auzim și citim în jur, indiferent care este situația, trebuie să ne prețuim organismul și să ne protejăm sănătatea. Boala, indiferent care este ea, îi afectează pe cei dragi, ne poate da sechele pe toată viața. Aveți grijă de voi! Vom trece peste această perioadă dificilă și important este rămânem sănătoși, uniți și bucuroși unii de alții”, declară Ela Crăciun.