Ele sunt vedetele care vor deveni mămici anul acesta! Ce drăguțe sunt graviduțe, dar ce simpatice vor fi cu bebe în brațe | EXCLUSIV

In articol:

Anul 2023 e plin de surprize, mai ales pentru unele dintre vedetele showbiz-ului românesc. Câteva dintre dive urmează să devină mămici și să țină bebele mult așteptat în brațe.

1. Emily Burghelea

Iată la cine vine barza anul acesta și va aduce pe lume un băiețel sau o fetiță.

După luni lungi de așteptare, cei doi îndrăgostiți au aflat că vor fi părinți de băiețel. Amedea va avea o surioară, iar fanii de pe instagram care au făcut parte din echipa "frate pentru Amedea" au fost în extaz. Cei doi și-au dorit să organizeze un baby reveal așa că imediat ce au primit de la medic plicul în care era specificat sexul bebelușului l-au dat unor prieteni care l-au ținut secret până săptămâna trecută.

"La Amedea nu am putut să ne abținem, chiar dacă am intenționat și am luat plicul de la doctor, dar până la mașină l-am deschis. De data aceasta nici nu l-am mai băgat în torpedou, l-am dat direct unor prieteni și doar ei știu ce vom avea, dacă va fi băiat sau fetiță. Noi vrem să facem o petrecere în care să aflăm", a mărturisit Emily Burghelea, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

2. Daniela Crudu

Fosta asistentă TV a mărturisit că a trecut de perioada dificilă a sarcinii în care greața și starea de rău erau accentuate. De asemenea, bruneta a spus că are grijă de sănătatea ei și mănâncă doar când îi este foame. Daniela Crudu se simte mai pregătită ca niciodată să devină mamă și presimte că va avea un băiețel.

Citeste si: Cine este Doina Teodoru, iubita lui Cătălin Scărlătescu. „M-a marcat puţin acel eveniment. Pentru a trece peste el, l-am folosit în meserie şi a fost ca un soi de terapie."- kfetele.ro

Citeste si: Ce i-a făcut Mugur Mihăescu lui Mihai Bendeac la o terasă din București! “O asemenea nesimțire…”- bzi.ro

„Sunt foarte fericită. Numai la asta (copil – n.r.) mă gândesc. Nu mă mai interesează nimic altceva acum. În fiecare zi se întâmplă lucruri noi cu corpul meu și sunt entuziasmată. Zici că visez. Nu-mi vine să cred. Mi se pare că e o minune! Să vezi ce mămică o să fiu! O să fiu cea mai nebună și cea mai distractivă. O să mă joc încontinuu cu el. Copiii de asta au nevoie. Eu simt că o să fie băiețel. Lumea îmi spune la fel pentru că am o burtică destul de mare pentru 3 luni de sarcină. Mi-a fost rău de tot, mi-a fost greață, amețeli, nici nu am putut să ies din casă. Nu prea am avut pofte. Mănânc doar când îmi e foame, nu am alte pofte. Am grijă de mine și de corpul meu mult mai mult, este vorba despre sănătatea mea” a spus Daniela Crudu, la Antena Stars.

3. Theo Rose

Theo Rose a apărut în fața fanilor săi la InstaStory, acolo unde a confirmat că va deveni mămică. Vizibil emoționată și entuziasmată, artista a afișat un zâmbet larg pe chip, semn că venirea pe lume a unui copil o face foarte fericită. Fără să ofere mai multe detalii despre sarcină, cântăreața a ținut să mărturisească că fanii ei vor avea, în curând, un nepoțel sau o nepoțică.

„Vă pup de la filmări. E adevărat, o să aveți un nepoțel sau o nepoțică. Când iese vreau să-l strigați nepoate sau nepoată, depinde. Să fim sănătoși cu toții”, a declarat Theo Rose, pe Instagram.

4. Adriana Simionescu

Adrian Minune este pe cale să devină din nou bunic, datorită fiicei lui celei mici. Este vorba despre Adriana Simionescu, tânăra care nu are frică de nimic și își trăiește viața la maxim. Se pregătește de căsătorie, dar se pare că mai devreme a venit bebe. La începutul sarcinii, imediat cum s-a aflat Adriana a stat de vorbă cu noi și ne-a dat primele detalii. Acum, după ce a anunțat oficial, public, pe rețelele sociale, am aflat din nou cele mai importante lucruri. Fiica cea mică a lui Adrian Minune ne-a dezvăluit cum se simte după ce sarcina a atins primul trimestru și care sunt poftele care îi dau bătăi de cap. Ar mânca non-stop asta!

"Acum mă pregătesc să fac petrecerea de gender reveal. Va avea loc peste trei săptămâni. Karmen se va ocupa de tot. Chiar nu vreau să știu nimic dinainte, să fie totul surpriză. În ceea ce privește sarcina, eu sunt bine. Nu am niciun simptom, nu îmi e rău, chiar sunt bine. Am câteva pofte totuși. Cea mai mare și cea mai ciudată poftă sunt portocalele. Mănânc o grămadă de portocale încontinuu. Cel mai mult îmi plac cele mici și acre.", a dezvăluit Adriana Simionescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

5. Raluca Drăgoi

Vestea că este însărcinată nu a fost surprinzătoare doar pentru fanii Ralucăi Drăgoi, ci și pentru ea și actualul partener. Ambii au primit vestea cu emoție, impresionați, bucuroși, dar și cu un gram de teamă, căci nu este ușor să fii părinte, mai ales în circumstanțele date, când nu au în spate un trecut amoros de lungă durată. Chiar și așa, deși sunt abia la început de relație, bruneta spune că sarcina a fost una dorită de ambele părți, doar că nici ea, nici el nu se așteptau ca rodul iubirii lor să vină atât de repede pe lume.

„Prima și prima dată din casă a știut el. Eu eram pe cameră, pe telefon cu prietena mea și ea a luat parte la momentul în care eu am făcut testul și după l-am chemat imediat pe Dani. El mi-a luat mâna și-a pus-o în dreptul inimii lui să văd eu cât de tare îi bate inima. Șocați, impresionați și foarte minunat. În primul rând, a fost un șoc care a venit în viața noastră într-un timp foarte, foarte scurt. De ce? Pentru că, după cum știe aproape toată lumea, noi suntem împreună de doar două luni. Minunea s-a produs în a doua lună de relație. Ne doream să se întâmple asta”, a precizat Raluca Drăgoi, la un post de televiziune.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!