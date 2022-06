Ele sunt vedetele din România care arată excepțional chiar și după 50 de ani! Anca Țurcașiu, apariție incendiară la un eveniment monden

In articol:

Pe lângă cariera de succes, artistele din România, trecut de 50 de ani, se bucură și de o formă de invidiat. Indiferent de vârstă, acestea arată minunat și sunt, categoric, într-o formă de zile mari.

Anca Țurcașiu, Oana Sârbu, dar și Corina Chiriac și Rodica Popescu Bitănescu au făcut furori la un eveniment monden, acolo unde au purtat ținute superbe și au arătat extrem de bine.

Vesele ca întotdeauna, vedetele au participat la o gală la care au fost și premiate, iar la eveniment nu puteau participa decât în cea mai bună formă a lor. Pe lista artistelor care și-au marcat prezența se numără: Anca Țurcașiu, Oana Sârbu, Mioara Velicu, Corina Chiriac, Marioara Gheorghe și Rodica Popescu Bitănescu.

Nici generația tânără nu a lipsit de la eveniment, printre vedetele numărându-se Ilinca Vandici, Elena Ghoerghe și sora ei Ana Pârvulescu, dar și Andra și Cătălin Măruță și Monica Bârlădeanu.

Cine sunt artistele din România care arată senzațional la peste 50 de ani

Cântărețele din România se respectă atunci când vine vorba de aspectul fizic, iar atunci când participă la evenimentele mondene cu siguranță apariția lor nu poate fi trecută cu vederea.

Așa a fost și în cazul mai multor artiste de renume, care au făcut furori la o gală ce a avut loc în Capitală.

Corina Chiriac a purtat o rochie roz și se afla într-o formă de zile de mari. Machiajul a fost perfect asortat cu ținuta, fiind o apariție elegantă și plină de culoare, așa cum i-a obișnuit pe fani.

Corina Chiriac și Rodica Popescu Bitănescu

La fel s-a întâmplat și în cazul actriței Rodica Popescu Bitănescu, care a purtat o rochie verde și a radiat la petrecere, la vârsta de 83 de ani.

La fel s-a întâmplat și în cazul Mioarei Velicu, care și-a făcut apariția în costum popular și i-a încântat pe participanți cu vocea ei.

Marioara Gheorghe, mama Elenei Gheorghe a arătat senzațional într-o rochie neagră, extrem de elegantă, iar la eveniment a fost prezentă alături de fiicele ei.

Elena Gheorghe, Marioara Gheorghe și Ana Pârvulescu [Sursa foto: Instagram]

Anca Țurcașiu, apariție de senzație la 52 de ani

Cântăreața Anca Țurcașiu este într-o formă de zile mari, iar acest lucru s-a văzut și la evenimentul la care a participat. Vedeta a purtat o rochie neagră, lungă, mulată și extrem de elegantă care i-a venit perfect.

Sigur că Anca Țurcașiu are secretele ei atunci când se menține în formă, iar după divorț viața ei s-a schimbat considerabil. Radiază și are un look de zile mari. Vedeta a reușit să își mențină silueta, iar în plan profesional se bucură doar de succes și rezultatele sunt clar vizibile.

„ E vorba de disciplină. Să se gândească până la urmă că singurul moment pe care îl trăiesc e ziua de azi și să nu se mai ancoreze în trecut, să le dea suferințe sau probleme.

Dar, dacă te gândești că doar azi e realitatea care e în jurul tău și nu contează nimic, nici ce a fost, că nu mai poți să schimbi lucrurile, iar ce va fi, habar nu ai ce ți se întâmplă. Să te focusezi pe ziua de azi, să trăiești la maxim și bineînțeles, să te iubești pe tine”, a declarat ea, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, în trecut.

Oana Sârbu a fost și ea invitată la eveniment, iar actrița arată extrem de bine la 54 de ani. Zâmbitoare ca întotdeauna, vedeta a purtat o ținută bazată pe negru și gri, dar care a fost accesorizată cu piese colorate.

Oana Sârbu și Anca Țurcașiu