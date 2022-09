Elena Gheorghe, secretul unei siluete suple! A renunțat la acest aliment de mai multă vreme

In articol:

Elena Gheorghe se numără printre cele mai iubite și îndrăgite artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, cântăreața a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

Ei bine, în vârstă de 37 de ani și mamă a doi copii, Elena Gheorghe se mândrește cu un fizic de invidiat, iar doamnele și domnișoarele au fost mereu curioase să afle cum se menține cântăreața în formă, iar recent, aceasta a dezvăluit ce face pentru a arăta mereu tânără.

Citeste si: Cu ce se ocupă socrul Elenei Gheorghe! Tatăl lui Cornel Ene face bani frumoși din această meserie

Astfel, Elena Gheorghe a explicat că a renunțat de ceva timp la carne și în prezent mănâncă doar pește. De asemenea, artista se abține și de la brânzeturi, dar consumă uneori telemea. Totodată, vedeta a mai împărtășit un secret, mai precis că în fiecare dimineața bea suc de țelină, care are multiple beneficii.

Citeste si: Ce pensie are, de fapt, Adriana Iliescu, cea mai vârstnică mamă din România- kfetele.ro

Citeste si: Laurențiu Reghecampf reacționează, după scandalul cu Anamaria Prodan. Cum explică situația creată..- bzi.ro

„În primul rând carnea (n.red. a scos), nu mai mănânc decât pește. Brânzeturi, foarte rar, doar telemea. Încerc să mănânc cât mai puțin procesat, adică mai pe natural, mai pe crud, mai pe nefiert, neprăjit. Practic, mănânci foarte sănătos. În fiecare dimineață îmi prepar sucul de țelină apio, pe care țin neapărat să îl beau și din motive de beauty, dar și ale sănătății, este extraordinar”, a declarat Elena Gheorghe, în exclusivitate pentru Impact.ro .

Elena Gheorghe

Elena Gheorghe a făcut o serie de dezvăluiri și despre copiii săi

Copiii Elenei Gheorghe au crescut, iar acum înțeleg altfel anumite lucruri, în special situațiile când părinții lor trebuie să plece de acasă, pentru a onora spectacolele unde sunt invitați. Cu toate acestea, artista a dezvăluit cum reacționează micuții ei când ea și soțul ei trebuie să plece la evenimente.

Citeste si: Elena Gheorghe, critici la adresa propriei surori! Ce a putut spune despre Ana Pârvulescu: „Mai mult m-ar fi încurcat”

„În primul rând îmi ascund cheia și nu mă lasă să ies din casă. În al doilea rând, ne cam sună. Ne sună foarte des să ne întrebe când venim acasă. Acum s-au mai obișnuit pentru că în vara aceasta chiar am lipsit foarte mult timp de acasă, am avut foarte multe evenimente. Așa este, dorul de mami și de tati nu poate să îl înlocuiască nimeni. Mama este mama. Ei oricum, cumva, când vin la concerte, sunt puțin uimiți de reacția oamenilor vis-à-vis de mine. Oamenii se simt cumva foarte familiari în prezența mea, cunoscându-mă de foarte mult timp, au impresia că suntem super apropiați și câteodată vin, mă îmbrățișează, mă pupă. Și eu sunt șocată, dar am văzut asta în mutrițele lor când au văzut: „Mami, dar tu îi cunoști pe oamenii aceștia?”. Zic: “Mami, nu îi cunosc!”. “Dar ei te cunosc pe tine, că au venit să te îmbrățișeze!”. Și atunci le explic cumva și au înțeles. Câteodată mai zic: “Dar trebuie să mai faci multe poze?”, a mai povestit Elena Gheorghe.